El problema de las narcolanchas que pone en peligro la vida de los guardias civiles: cuatro muertos en dos años

"La Administración tenía las advertencias sobre la mesa. Las ignoró", denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ante la muerte de dos guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico en la costa de Huelva. "Es la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración, que optó por no actuar".

Porque no es la primera vez que ocurre. Recordemos que en febrero de 2024 otros dos agentes perdieron la vida en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha. Desde 2018, las Fuerzas de Seguridad suman ya más de 240 incidentes en operaciones contra el narco en el litoral andaluz.

La Administración optó por no actuar

El último de ellos ha ocurrido este viernes, a unas "80 millas de la costa onubense", cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva colisionaron tras perseguir a una narcolancha.

Más de 50.000 operaciones policiales

Este 2026 se ha renovado el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que fue aprobado en 2018 para reforzar los medios de lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Con una dotación de 38,2 millones de euros en las seis provincias andaluzas donde ya opera, deja un balance hasta la actualidad de más de 47.800 operaciones en las que se han intervenido 2,2 millones de kilos de droga, miles de armas de fuego y más de 2.000 embarcaciones.

Según informa Europa Press, el Gobierno asegura que se trata de un refuerzo "muy considerable" de los recursos dotacionales de las unidades y servicios de las plantillas afectadas. De hecho, el Ministerio del Interior señala que la inversión acumulada supera los 75,5 millones desde que se lanzó este Plan en el Campo de Gibraltar con el cambio de gobierno en 2018.

En cambio, tanto AUGC como Jucil insisten en que llevan mucho tiempo advirtiendo de los riesgos que asumen estos profesionales, así como una demanda del reconocimiento de la profesión de riesgo que no llega.

Capilla ardiente en honor a los fallecidos

Este sábado, la Comandancia de la Guardia Civil acogerá la capilla ardiente en memoria de los dos fallecidos en un acto que se celebrará a las 12:00 horas en la Iglesia de la Concepción, Huelva. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente autonómico, Juanma Moreno, han suspendido sus agendas para esta jornada.