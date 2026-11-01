Prisión provisional, comunicada y sin fianza para un presunto "ideólogo" de los disturbios provocados por Blocus el pasado 24 de octubre

El Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un joven de 18 años detenido el pasado viernes en la ciudad condal como presunto "ideólogo a través de redes de un grupo organizado" vinculado a los altercados y saqueos del 24 de octubre, impulsados por el colectivo Blocus.

El juez aprecia indicios de "conspiración para cometer desórdenes" y de pertenencia a grupo criminal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Todo esto en el marco de una operación que ha llevado a la Policía Nacional a arrestar a siete jóvenes en cuatro días en Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola por su presunta vinculación con este movimiento. También en Barcelona, los Mossos han detenido a cuatro personas.

Siete detenidos en cuatro días

Entre los arrestos destaca el de un menor de 16 años en Valencia, identificado como el presunto responsable de la difusión inicial de un cartel con un código QR para incorporarse a 'Blocus Vlc'. También era el presunto administrador del grupo de mensajería. La Policía Nacional le imputa un delito de conspiración para desórdenes públicos y delitos contra el patrimonio, además de pertenencia a grupo organizado.

Asimismo, fue detenido en Cabrera d'Anoia un joven de 21 años, señalado como presunto administrador de uno de los grupos de comunicación empleados para coordinar los altercados en Barcelona.

La convocatoria de Barcelona se saldó con ,ás de mil identificados y tres detenidos

Este fin de semana también había programadas convocatorias del grupo, pero no han derivado en altercados ni destrozos gracias a un amplio dispositivo de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, que se saldó con 1.440 personas identificadas, tres detenidos y 127 actas administrativas por decomiso de herramientas potencialmente peligrosas y sustancias.

De los tres detenidos, dos eran mayores de edad y tenían órdenes de búsqueda y detención pendientes, mientras que el tercero, un menor, fue detenido por un presunto delito de resistencia y desobediencia a los agentes.

Detenciones fuera de Cataluña

Fuera de Cataluña, Blocus también había organizado convocatorias. En Fuengirola (Málaga), la Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, cuando, según la investigación, se disponían a cometer actos vandálicos. La investigación ha descubierto que ambos participaban activamente en canales de mensajería que instaban a saquear comercios.

En Valencia, el dispositivo especial desplegado en el centro de la ciudad permitió identificar a 440 personas e intervenir nueve espráis homologados, 28 pasamontañas y ocho caretas, entre otros efectos. La Policía Nacional también levantó seis actas por tenencia de armas, siete por drogas y una por falta de respeto a un agente.