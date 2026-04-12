Prisión para el presunto asesino del menor de 11 años que fue apuñalado en Villanueva de la Cañada

El joven de 23 años detenido como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada (Madrid) ha sido enviado a prisión provisional en la cárcel de Navalcarnero. Así lo ha decretado una jueza de Móstoles (Madrid) este domingo, según apunta la agencia EFE.

El joven, que no ha querido prestar declaración ante la magistrada, fue arrestado hace unos días como presunto autor del crimen de David, el pequeño que fue apuñalado el pasado jueves por la tarde en un centro cultural de la localidad madrileña.

Según la citada agencia, la Guardia Civil se encuentra buscando con perros detectores el arma homicida para esclarecer las circunstancias de estos hechos que, según las primeras pesquisas, se produjeron cuando el menor fue a los servicios del centro cultural, al que había ido para una clase de inglés.

En los aseos, el niño, de origen rumano, fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano, que le asestó varias puñaladas y huyó. Horas después fue detenido por la Guardia Civil y, aunque los servicios sanitarios lograron estabilizar al menor, el pequeño falleció a consecuencia de las heridas de arma blanca que tenía en el cuello, tórax y espalda.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas del pasado jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso.

Familiares y amigos guardan un minuto de silencio este viernes en la Plaza España del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada | EFE/ Rodrigo Jiménez

Dolor y consternación

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, convocó en la mañana del pasado viernes en la Plaza de España de la localidad un minuto de silencio para mostrar la consternación por este inexplicable crimen. "La mente humana es como es, y quien padece problemas, pues a veces son incontrolables y, en este caso, es lo que ha pasado", afirmó entonces en declaraciones a los medios de comunicación sobre la mortal agresión el regidor, quien estuvo acompañado por su homóloga de Brunete, municipio donde residía el niño.