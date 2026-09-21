El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann desvela que estaba a menos de 150 metros de ella: "Vendía drogas"

Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, ha dado detalles acerca de dónde estaba el día que ocurrió todo, la noche del 3 de mayo de 2007. Según unas declaraciones recogidas por medios ingleses, como Mirror o Mail on Sunday, Brueckner ha asegurado que estaba a menos de 150 metros de la niña.

El alemán ha desvelado que estaba en una playa de Praia da Luz vendiendo drogas, ya que, tras haber atravesado España, había llegado al país luso con marihuana. También ha revelado que la Policía que buscaba a Madeleine le paró hasta tres veces, pero ha negado cualquier relación con la desaparición de la niña.

Según Brueckner, la Policía no encontró nada en su furgoneta, a pesar de que estaba "llena" de estupefacientes, y ha contado que ha guardado silencio hasta ahora porque la Policía quiere "incriminarle". De hecho, sostiene que intentó huir de Praia da Luz cuando vio los controles policiales desplegados por toda la ciudad.

Está buscando un editor que le publique el libro

Brueckner, de 49 años, salió de prisión el pasado mes de septiembre de 2025, tras cumplir una condena de siete años por violar a una mujer de 72 años en Praia da Luz. Según fuentes cercanas a su persona, está "desesperado" y buscando un editor que le publique sus memorias para "contar su versión de los hechos".

El alemán cree que escribir su historia podría ayudarle y ya está trabajando en un primer borrador. "También lo ve como una forma de obtener ayuda económica", dice la misma fuente.

Vive en tiendas de campaña gracias a ayudas sociales

Desde que salió de la cárcel ha vivido momentos complicados. Según el diario inglés Mirror ha dormido en tiendas de campaña porque, al buscar alojamiento, se encuentra con el rechazo de los vecinos. Tampoco ha encontrado empleo y sobrevive gracias a ayudas sociales.

Cabe recordar que Christian Brueckner nunca ha sido acusado formalmente de la desaparición de la menor, aunque 13 años después de lo ocurrido, la Policía le identificó como el principal sospechoso. Él siempre ha negado estar implicado en los hechos. Por el momento, las autoridades británicas, portuguesas y alemanas continúan trabajando conjuntamente, cuando el próximo año se cumple el 20º aniversario de la desaparición.