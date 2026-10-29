Las preguntas que surgen tras el accidente de Urda: "¿Qué le pasaba al sistema LZB y por qué se estaba cambiando?"

Ha pasado un día desde que se produjera el accidente de trenes en Urda (Toledo) y cada vez se van conociendo más detalles de la investigación. A primera hora de la mañana, el sistema de seguridad LZB falló, lo que provocó la parada de seis trenes en un tramo de 90 kilómetros.

Pasados ocho minutos, el operador autorizó la reanudación de la circulación de todos los trenes "a marcha normal", tal y como explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en rueda de prensa y como posteriormente ha trascendido a raíz de la publicación de los audios de las conversaciones entre los maquinistas del Iryo y del AVE con el centro de control de Adif en Atocha.

Cuanta más información se va conociendo del siniestro, más preguntas surgen. Daniel Ramírez las explica todas en Más de uno, con Rafa Latorre.

La avería del LZB

Explica que se ha dicho que hubo una avería del sistema informático (LZB), la tecnología ferroviaria automática que impide los accidentes, pero ¿por qué se cayó el sistema?.

Se ha dicho que este sistema LZB estaba justo siendo sustituido por uno mucho más avanzado que ya funciona en la conexión de Madrid con Barcelona, Valladolid, Valencia y varias ciudades. ¿Qué le pasaba a este sistema exactamente, por qué se estaba cambiando y si el proceso de cambio ha podido influir en su caída?

"En 2026, en la era de la IA, entregamos la seguridad a la tecnología. Solo puede fallar si caen muchas capas y solo a partir de ahí entramos en el capítulo del control humano y manual", explica Ramírez.

¿Por qué cuando el Iryo está parado, nadie en control se da cuenta?

"Reanude marcha con marcha normal", decía el operario en los audios que han trascendido. Y esto sucedía habiendo caído todo el sistema. Era el audio inmediatamente anterior a la tragedia, en el que sí está el tren Iryo parado en la vía; el controlador le dice al maquinista del AVE que reanude la marcha de manera normal y no a marcha a la vista, es decir, con velocidad limitada y posibilidad de frenar si se atisba un obstáculo enfrente.

"No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada", decía la maquinista del Iryo.

"Vale, conforme, pues nada, cuando pueda y, si tiene problemas, nos llama", respondía el operario.

¿Por qué, cuando el Iryo comunica que no puede reanudar la marcha, nadie en el centro de control se percata de que entonces el AVE autorizado que se acerca va a chocar contra él? "Sin embargo, los dos aparentes errores humanos van precedidos de esta caída del sistema que se ha convertido en el epicentro de la rabia y la indignación", cuenta el periodista.

¿Cómo puede un coche frenar automáticamente ante un obstáculo que el conductor no ha visto y no lo haga un tren?

¿Cómo es posible que apenas diez meses después de Adamuz, con las velocidades contenidas, con todas las vías supervisadas, con todos los sistemas analizados, la tecnología de protección automática haya fallado?

"Dicho de una manera más cristalina: ¿Cómo es posible que un coche de los de ahora frene automáticamente cuando percibe un peatón que no ha visto el conductor y no lo haga un tren?", se pregunta Ramírez, que relata la mezcla de rabia e indignación que recorrió este miércoles por la noche las calles.

"España se movió entre el minuto de silencio y las protestas contra el Gobierno"

"España se movió entre el minuto de silencio y las protestas contra el Gobierno. Pregunto: ¿Cuál es la manera más cívica de canalizar la ira y la desesperanza ante esta tragedia? ¿Cómo combinar la exigencia contundente de explicaciones y responsabilidades con el respeto a las víctimas? ¿Qué relación real y medible existe entre los casos de corrupción, los esfuerzos dedicados por el Gobierno a sobrevivir políticamente y el deterioro de los trenes que acaba en tragedia? ¿Cómo ponemos cifras y realidad si es que la tienen a este fuego que nos quema por dentro?", se pregunta.

Y, sobre Óscar Puente, asegura que, "como un boomerang del destino", se encontraba "tuiteando contra la derecha" cuando se produjo el accidente de Toledo. "¿Cómo influye en el devenir de las infraestructuras que su máximo responsable pase gran parte de su tiempo inyectando cainismo en las redes sociales? ¿No contribuye a generar más rabia que utilice palabras como 'inverosímil' e 'inexplicable' quien precisamente debe ofrecer explicaciones de lo que ha pasado?", pregunta.

Foto: Onda Cero