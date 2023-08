La Policía tailandesa arresta formalmente a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta

Un tribunal tailandés ha aprobado la petición de la Policía para arrestar a Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, detenido por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta el pasado martes en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país.

La orden ha sido aprobada por el Tribunal Provincial de Koh Samui tras la prueba de ADN de los restos humanos hallados dentro de un saco de fertilizante en un contenedor de basura la noche del asesinato de Arrieta Arteaga, ha informado el comisario de la Policía Provincial de la 8ª Región, general Surapong Thanomji.

Se ha confirmado que los restos, encontrados el jueves, pertenecen a Edwin Arrieta de acuerdo con los resultados de la prueba genética realizada.

De qué se le acusa

Daniel Sancho, de 29 años, permanece detenido en la comisaría de Policía de Phagan, acusado de asesinato, ocultación de cuerpo y de manipulación del mismo al desmembrar el cuerpo de la víctima para ocultar sus restos.

El hijo del actor Rodolfo Sancho fue detenido al día siguiente del hallazgo de los primeros restos y acabó confesando el crimen.

Daniel Sancho da su versión de lo ocurrido

El español Daniel Sancho Bronchano reconoció este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: "No me sentí cómodo, pero tampoco forzado". "Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo", añadió.

El sospechoso, que pasará el lunes a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui, negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y amenazarle.