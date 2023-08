Quién es Edwin Arrieta, el cirujano colombiano presuntamente asesinado por Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho

La noticia saltaba a todos los medios de comunicación este sábado por la tarde. Daniel Sancho, de 29 años e hijo del conocido actor español, Rodolfo Sancho, era detenido en la isla de Koh Phangan (sur de Tailandia) después de haber confesado asesinar y desmembrar al cirujano colombiano, Edwin Arrieta.

Sancho se encontraba bajo vigilancia policial desde el viernes, después de que él mismo denunciara la noche del jueves en una comisaría de Kho Phangan la desaparición de su amigo, quien supuestamente llegó un día antes a la isla. Después de ser interrogado por la policía tailandesa, el hijo del actor confesó el crimen y aseguró haberlo cometido por "celos" y temor a que "le engañara".

Quién es Edwin Arrieta

Edwin Arrieta es un ciudadano colombiano de 44 años oriundo de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte). Sin embargo, ejercía como cirujano plástico en Lorica (Córdoba) en una existosa clínica en la que se realizaban todo tipo de tratamientos estéticos.

En su propia página web, se describe a Arrieta como un "cirujano estético y reconstructivo que realiza la corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o función corporal".

"El Dr. Edwin Arrieta Aretaga, atiende pacientes generalmente sanos, que por su edad, peso, medidas, o la mala práctica de otras cirugías estéticas, entre otros factores; no se sienten a gusto con su aspecto físico, y deciden hacer cambios en su cuerpo para obtener una mayor armonía facial y corporal y solicitan una cirugía plástica estética".

Su familia guarda silencio

La familia del cirujano informó este sábado que no dará declaraciones para no entorpecer la investigación de su asesinato. Así lo manifestaron en un comunicado en el que aseguran que la decisión la tomaron para "no entorpecer el protocolo de la investigación y diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los Estados inmersos en estos hechos".

La familia agradeció el respeto por "este difícil momento que estamos viviendo". "Nos duele en el alma la partida de Edwin. Gran ser humano, amigo y excelente profesional. Nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo para todos sus familiares", escribió en su cuenta de Twitter Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería, la capital de Córdoba.