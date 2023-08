Primeras palabras de Daniel Sancho tras confesar el asesinato del cirujano colombiano: "Soy culpable, pero era su rehén"

Daniel Sancho, de 29 años e hijo del actor español Rodolfo Sancho, lleva bajo custodia policial desde el viernes y se declaró culpable mientras era interrogado por el asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado, si bien no se han presentado aún cargos formales en su contra.

Reconstrucción de los hechos

La policía tailandesa le ha conducido este domingo a realizar una reconstrucción del supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico con el que estuvo en el país. Los agentes llevaron a Sancho a diferentes puntos de la isla para la reconstrucción del crimen, incluida la playa Haad Rin, donde supuestamente el joven estuvo con Arrieta poco antes de su desaparición.

Tras la reconstrucción, el sospechoso, hijo del actor español Rodolfo Sancho, regresó a la comisaría de Koh Phangan, donde se reunió con altos mandos policiales en una sala de conferencias. Sancho vestía una camiseta oscura, no estaba esposado y se hallaba sentado en la mesa junto a varias personas.

El español, que acudió el viernes a dicha comisaría para ser interrogado por la desaparición de Arrieta y fue detenido el sábado, podría ser trasladado el lunes a la vecina isla de Samui, donde pasaría a disposición judicial.

Primeras palabras de Daniel Sancho

El español ha reconocido este domingo en declaraciones a EFE que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.