¿En qué consiste el pasaporte verde Covid impulsado por Europa y que apoya España para poder viajar?

La Comisión Europea ha aprobado la creación del certificado de vacunación contra la Covid-19 para facilitar la libre y segura circulación dentro de la UE, que será gratuito y que no solo incluirá datos de vacunación sino también los test de diagnóstico.

El objetivo principal de este certificado digital verde (nombre oficial elegido por la Unión Europea), que aún debe ser negociado con el Consejo y la Eurocámara en los próximos meses, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, servirá para que los Estados miembros puedan "restituir la libertad de movimientos de forma fiable en toda la Unión Europea".

¿En qué consiste el pasaporte verde Covid que impulsa Europa?

El certificado digital verde será una acreditación de que una persona ha sido vacunada contra el Covid-19 de una o dos dosis, tiene anticuerpos por haber pasado la enfermedad, o si, en su defecto, se ha sometido a prueba PCR o de antígenos para detectar una infección activa.

Recogerá también el nombre, fecha de nacimiento y número de identidad del titular, la fecha de expedición del certificado e información relevante sobre la vacuna inoculada.

Estará disponible, de forma gratuita, bilingüe, en formato digital o en papel, e incluirá un código QR para garantizar la seguridad y autenticidad del certificado. La Comisión creará una pasarela para garantizar que todos los certificados puedan verificarse en toda la UE y apoyará a los Estados miembros en la realización técnica de los certificados.

¿Se podrá viajar por Europa sin estar vacunado?

El Ejecutivo europeo ha asegurado que el hecho de estar vacunado no será un requisito imprescindible para poder viajar. Los ciudadanos que se hayan negado a hacerlo o no hayan tenido la oportunidad, podrán viajar y demostrar su condición sanitaria con una PCR o test de antígenos negativo.

Se suspenderá cuando se declare el fin de la pandemia

Cabe destacar, además, que será una medida temporal y se suspenderá una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el fin de la pandemia.

El pasaporte dará ventajas o no según la farmacéutica

Aunque el certificado digital verde se expedirá para todas las personas que se hayan vacunado, se validarán automáticamente todas las vacunas aprobadas por la Agencia Europeo del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Si un ciudadano ha sido vacunado con otra vacuna, como la rusa o la china, será el propio Estado miembro al que el viajero vaya el que decida si acepta esa vacuna o no.

Bruselas aspira a que esté listo para verano

Bruselas aspira a que el instrumento que reclaman países como España o Grecia, esté a punto tanto en plano legal como técnico ya "en junio", según ha dicho en una rueda de prensa el comisario de Justicia, Didier Reynders, para que pueda ser utilizado este mismo verano y evitar así que se repita la "fragmentación" en las medidas de los Veintisiete como ha ocurrido durante toda la pandemia.

La Comisión recalca, además, que no debe ser visto como un título que abra automáticamente las fronteras a su titular, porque supondría una discriminación para los europeos que no han podido o no quieren vacunarse, pero sí confía en que permita ya este verano reactivar el turismo sin aumentar el riesgo de propagación del virus.

Por ello, la propuesta defendida por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen deja en manos de cada Estado miembro decidir qué restricciones sanitarias está dispuesto a relajar o retirar para los viajeros con este "certificado digital verde", por ejemplo eximiéndoles de cumplir cuarentenas en destino o de la obligación de presentar un test negativo reciente en sus desplazamientos.

La Comisión Europea ha avisado también de que si concede estos beneficios a los titulares del certificado en su país deberá reconocérselos también a los residentes del resto de Estados miembro, del mismo modo que deberá aplicar las mismas ventajas a quienes estén vacunados, hayan pasado recientemente la enfermedad o acrediten no estar contagiados con un test.

España apoya el certificado de vacunación

La propuesta de creación de este pasaporte es del agrado de los países del sur, como es el caso de España o Grecia. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo a esta propuesta y ha reconocido que "debemos facilitar la movilidad de forma segura, coordinada y con plenas garantías sanitarias".