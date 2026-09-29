El papa León XIV habla sobre el desahucio de Maricarmen: "Tenemos que exigir a los líderes políticos que busquen soluciones"

El papa León XIV ha hecho este lunes un llamamiento a exigir a los líderes políticos soluciones ante los problemas de vivienda para evitar que se generen situaciones como la de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada en Madrid y cuyo caso ha llevado a convocar protestas en distintos puntos de España.

En un vuelo a Roma procedente de Metz (Francia), donde ha realizado su quinto viaje apostólico, el Pontífice ha ofrecido una rueda de prensa a los periodistas, que le han preguntado su opinión sobre la "especulación inmobiliaria", poniendo de ejemplo a Maricarmen Abascal.

Aunque León XIV ha reconocido no conocer su caso, se ha cuestionado cuál es "el problema en el sistema que permite a una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa".

El Papa ha recordado que el problema de la vivienda existe en muchos países a día de hoy, una cuestión que una persona o "la Iglesia misma" no pueden solucionar por sí solas. Por ello, ha animado a pedir una respuesta a las administraciones e identificar "la causa sistémica" del problema, ya que "muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia".

"Creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que, quizás, exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente", ha sostenido.

Asimismo, ha considerado que el caso de Maricarmen se trata de un "buen ejemplo" donde "la Iglesia como comunidad" debe buscar "soluciones más justas" para evitar que suceda.

"Escuchar" y "acompañar" a las víctimas de abusos

Por otro lado, se ha referido a su reunión con siete víctimas de abusos en el seno de la Iglesia en el marco de su visita a Francia. A preguntas de los periodistas, el Papa ha explicado que les pidió hacerles llegar a otras víctimas su voluntad de "escucharlas y acompañarlas", reconociendo el "dolor que se les ha causado en sus vidas a causa de situaciones de abuso".

"Varias de ellas hablaron de abuso sistémico. Personalmente, prefiero expresarlo de otra manera, aunque sí hablé de algunas organizaciones dentro de la Iglesia que, en ocasiones, por así decirlo, han actuado de forma abusiva como sistema", ha expuesto.

León XIV ha definido el abuso sexual como "un problema humano" que cuando ocurre en el seno de la Iglesia "adquiere otra dimensión completamente diferente, porque la vida de fe de las personas queda profundamente herida y, a veces, incluso destruida". Por ello, ha reconocido la responsabilidad de la institución para acompañar a las víctimas en "el camino de la sanación".

Las guerras en el mundo

En cuanto a los conflictos bélicos y el rearme en Europa, el Papa ha señalado que hay un "pequeño número de personas" que se está enriqueciendo enormemente gracias a una "industria que fomenta la guerra". Todo ello con unas cantidades millonarias que "podrían utilizarse para resolver problemas como el hambre en el mundo, la vivienda, el desempleo, etc".

"Todo el mundo busca una voz que ofrezca otra vía, una que no diga 'gastemos más en armas', lo cual no hace más que aumentar las tensiones que podrían conducir al estallido de otra guerra, de otro conflicto", ha apuntado, instando al diálogo como vía para evitar los conflictos.