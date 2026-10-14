El Papa León XIV evoluciona con normalidad tras su operación de pulmón y ha comenzado a caminar

El papa León XIV, de 71 años, fue sometido el pasado martes a una operación para extirparle un nódulo en un pulmón detectado en una fase muy temprana, una operación que el Vaticano ha calificado de satisfactoria y que se desarrolló "según lo esperado". Durante la intervención, los sanitarios concluyeron que este nódulo era un adenocarcinoma pulmonar, el subtipo más frecuente del cáncer de pulmón. Por ello, la Santa Sede ha afirmado que el papa permanecerá ingresado una semana más para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios pese a que se encuentra "bien" y "de buen humor".

Fuentes del Vaticano han añadido que León XIV ya camina por la habitación después de la operación a la que se sometió en el Hospital Gemelli de Roma. Además, en el comunicado, la Santa Sede ha confirmado que el papa ha recibido fisioterapia respiratoria y ha reanudado la alimentación normal tomando el desayuno y el almuerzo. "Su recuperación está procediendo según lo esperado", ha concluido el comunicado de los representantes del pontífice.

Las claves de la operación del papa León XIV

En palabras del médico personal del papa, Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del Gemelli, Stefano Margaritora, el pontífice presenta una evolución postoperatoria normal, como ya se ha comentado. Según los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han realizado, los resultados se encuentran "dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada".

El Vaticano estima que deberá seguir en el hospital una semana, por lo que su agenda ha sido completamente liberada hasta el 20 de octubre. Uno de los viajes papales que está en duda es el que hará entre el 6 y 17 de noviembre a Latinoamérica, el deseado viaje del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú. No obstante, el pasado domingo, tras el Ángelus, León XIV dejó caer que sus planes siguen en pie.