Los padres de Marta del Castillo, dispuestos a regalar a Carcaño el piso del crimen si confiesa dónde está el cuerpo

El cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer y, tras las muchas versiones dadas por el único condenado del caso, Miguel Carcaño, los padres de la joven están desesperados. Por eso, según publica ABC Sevilla, Antonio del Castillo y Eva Casanueva habrían recurrido a una última baza para conocer la verdad de una vez por todas.

El diario recoge que los padres de Marta estarían dispuestos a regalar el piso dónde ocurrió el asesinato de la joven sevillana, ubicado en la calle León XIII, si Carcaño confiesa dónde está el cuerpo. La pareja habría adquirido esta vivienda después de que durante varios años no tuviera salida en el mercado, por ser el lugar dónde ocurrió el mediático crimen.

El padre de Marta no cree que Carcaño sea el asesino

La compra del piso de León XIII por parte de los padres de Marta estaría relacionada con la séptima y última versión del crimen que aportó Miguel Carcaño y que Antonio Castillo da por verdadera. Según esta versión, el responsable de la muerte de Marta del Castillo habría sido el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado.

Estando en la vivienda de la calle León XIII, donde fue perpetrado el crimen, Francisco Javier le habría recriminado a Carcaño que se hubiera gastado el dinero destinado a pagar la hipoteca de la casa. Entonces, habría comenzado una discusión entre los hermanos que Marta del Castillo habría intentado detener "metiéndose por medio", momento en el que Francisco Javier Delgado le habría golpeado en la cabeza con la culata de una pistola, provocando su muerte.

Antonio del Castillo cree esta versión de Carcaño y que él no es el asesino de su hija: "No creo que tuviera intención de hacerlo, creo que ocurrió en un momento en que mi hija no debía estar allí, una pelea entre hermanos", asegura.

Por ello, la oferta de los padres de Marta del Castillo a Carcaño sería un intento más para que éste confiese la verdad y diga dónde está realmente el cuerpo de su hija, 12 años después de su asesinato.