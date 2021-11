El padre de Marta del Castillo no cree que Miguel Carcaño matara a su hija

LEER MÁS La familia de Marta del Castillo recurrirá el archivo de la causa contra el hermano de Miguel Carcaño

Con motivo del estreno del documental '¿Dónde está Marta?' en Netflix, Antonio del Castillo, ha concedido una entrevista a 'La voz de Galicia' en la que afirma que no cree que Miguel Carcaño haya matado a su hija.

En este caso, en el que se han aportado por parte del principal acusado y condenado varias versiones de lo sucedido, el padre de Marta se cree la última versión de Miguel Carcaño sobre lo ocurrido el 24 de enero de 2009, en la que habla de una pelea que tiene con el hermano y que este le pega, y en la que Marta se mete y la golpea y la tira al suelo. "A mí cuando me mandó la carta para que pudiera ir al banco a pedir los papeles y comprobar que habían discutido por la hipoteca, fue una señal de que la versión no estaba desencaminada, y tiene más lógica que la primera, la segunda", asegura Antonio.

Antonio del Castillo reconoce en esta entrevista que ha sido duro remover la historia porque "te hace revivir todo desde que pasó hasta hoy en día".

Sobre dónde cree que está el cuerpo de su hija, el padre de Marta responde que su intuición le dice que está entre la carretera de Rinconada, en Majaloba o la Algaba, o en Camas porque son las salidas de la capital con más lógica, y de León XIII (el piso donde asesinaron a Marta) a la carretera de Majaloba hay cinco minutos, donde ya todo se vuelve campo y oscuridad.

En cuanto a si se cree a Miguel Carcaño cuando dice que no sabe dónde está el cuerpo de Marta, Antonio del Castillo responde que "es que él también dice que es posible que su hermano lo haya cambiado, una teoría que yo ya la comenté con la Policía, aunque no le da credibilidad".

Creo que ocurrió en un momento en que mi hija no debía estar allí, una pelea entre hermanos

Para Antonio del Castillo Miguel Carcaño no tiene motivos para dar diferentes versiones si no está ocultando a alguien, en este caso al hermano y por ello se cree la última versión, en la el hermano habría golpeado a Marta. Además, afirma que su hija estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. "Creo que ocurrió en un momento en que mi hija no debía estar allí, una pelea entre hermanos. Sinceramente, yo me quedo con eso, para mí es lo más lógico y lo más probable y comprensible".

En cuanto a cómo se deshicieron del cuerpo de Marta, Antonio del Castillo opina que fue en un vehículo de cuatro ruedas y no en una moto porque no ve coherente que en una moto se pueda hacer un sándwich entre dos personas con un cadáver.

No cree que Samuel y el Cuco estén relacionados con la muerte de su hija

Tras la muerte, Antonio del Castillo cree que una sola persona no pudo deshacerse del cuerpo y cree que Samuel se enteró de lo que pasó y que el Cuco fue allí, vio a Marta y lo amenazaron. "Que han podido ser testigos, ahora, que no han hecho nada por aclarar esto, pues también, pero no creo que estén relacionados con la muerte y la desaparición de mi hija".

Por otro lado, Antonio cuenta que se empezó a temer lo peor cuando su mujer y él se dieron cuenta que su hija no había dado toques esa tarde y estaba acostumbrada a dar toques y su hora de llegada a casa eran las 22:30. Además, explica que no se le pasaba por la cabeza un asesinato, sino un accidente de moto, pero no que la hubieran podido secuestrar o asesinar.

Además, se queja de que la versión de la violación se la creyera su abogado porque "lo hemos visto en televisión la recreación y eso no se lo cree nadie. Sin embargo, ahí está…".

Sobre la actuación policial, el padre de Marta cree que si le hubieran hecho más caso, probablemente se sabría dónde está el cuerpo de Marta porque "a esa hora había movimiento en casa del hermano de Miguel, era más o menos cuando fueron los amigos, sobre esa hora o un poquito más tarde…".

Por último, Antonio del Castillo se muestra confiado en que el cuerpo de Marta aparezca y asegura que seguirá buscando en los lugares donde tengan una lógica.