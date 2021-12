El padre de Marta del Castillo: "Me da igual lo que digan, haré lo que haga falta para encontrar a mi hija"

El cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer y, tras las muchas versiones dadas por el único condenado del caso, Miguel Carcaño, los padres de la joven están desesperados. ABC desveló que el padre de Marta del Castillo ha comprado el piso donde se cometió el crimen para regalárselo al asesino a cambio de la verdad. Por ello ABC ha hablado con el padre de Marta del Castillo y con algunos especialistas.

La serie de Netflix '¿ Dónde está Marta?' comienza con una imagen de una lápida con el nombre de Marta del Castillo y una frase del psiquiatra francés Jacques Lacan, discípulo de Freud e histórico psicoanalista: "El primer símbolo en que reconocemos la humanidad es la sepultura". La muerte no termina si no hay un lugar al que llevar flores. Y la familia de la joven sevillana no sólo ignora dónde está su cadáver, también desconoce la verdad sobre su asesinato y desaparición. La incertidumbre es la peor agonía.

Sin cuerpo no hay delito, pero tampoco descanso para las víctimas

Hay dos sentencias judiciales firmes con 'verdades jurídicas' distintas:

Una dictada contra Miguel Carcaño en la Audiencia de Sevilla. La sentencia dice que Carcaño mató a Marta y se deshizo del cuerpo con la ayuda del Cuco y de "una tercera persona desconocida".

. La sentencia dice que Carcaño mató a Marta y se deshizo del cuerpo con la ayuda del Cuco y de "una tercera persona desconocida»otra que condena a Javier García Marín, conocido como 'El Cuco', en el juzgado de menores". Otra que condena a Javier García Marín, conocido como 'El Cuco', en el juzgado de menores. Esta segunda, en cambio, asegura que del cadáver se encargaron el Cuco y Francisco Javier Delgado, hermanastro del asesino. "¿Cómo se puede tolerar eso, cómo pueden pretender que yo me conforme?", se pregunta soliviantado Antonio del Castillo.

Yo sigo las reglas del juego y el juego me está dejando tirado. Creo que cualquier padre haría lo mismo que yo

Los expertos aseguran que lo que está haciendo es razonable en sus circunstancias

Los expertos aseguran a ABC que todo lo que está haciendo para encontrar el cuerpo de su hija es razonable en sus circunstancias, pero no todo el mundo tiene empatía suficiente con el dolor. "Es muy fácil opinar desde un sillón", se queja el psiquiatra Miguel Ruiz Veguilla, quien conoce el caso de cerca porque es el responsable de investigación de la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío.

"Esa familia todavía no ha cerrado el duelo. Yo conozco un caso similar en Motril, donde una madre lleva años buscando a su hija desaparecida. Son procesos inacabados y cuando se dan estas cosas tan extraordinarias es muy difícil saber qué haría uno en esas circunstancias porque son situaciones extremas y los seres humanos no estamos preparados para estos sucesos" afirma el psiquiatra.

El padre de Marta del Castillo asegura que aún le quedan fuerzas

"Claro que me quedan fuerzas. Me han puesto una verdad por escrito que es la que ellos quieren, tengo dos sentencias distintas de jueces distintos, ¿por qué? Si hay gente que sabe la verdad, uno en la cárcel y un puñado libremente por ahí, ¿por qué me lo tengo que comer?, ¿por qué la ley, el sistema judicial y el policial no son capaces de darme una realidad? ¡Pues no, yo no soy así! Mientras esté dentro de la ley, haré lo que haga falta. Y tampoco le digo que algún día no me salga, como persona no le puedo asegurar que un día no me salte las reglas del juego. Siento hablarle de esta forma, pero es que ya estoy harto" asegura a ABC Antonio del Castillo.

No se avergüenza ante ninguna crítica. Fue a ver al asesino a la cárcel, ha comprado su piso para regalárselo a cambio del cuerpo, va casi todos los días a rastrear zonas en las que podría estar su hija… "Yo no digo que me tengan que entender. ¿Estoy dentro de la legalidad? Sí. ¿Haré todo lo que sea posible? Sí. Y haré muchas cosas que no han salido, con lo del piso se me ha descubierto porque Sevilla es un pueblo, eso lo he tenido oculto muchos meses. Yo hago muchas cosas y procuro que nadie se entere y pasar desapercibido. Seguiré haciendo lo imposible y quien me quiera entender que lo entienda y quien no, pues nada" asegura.

No le hemos puesto nombre a la muerte de un hijo

Ruiz Veguilla analiza el caso de Marta haciendo una aclaración: "Los humanos le hemos puesto nombre a toda clase de pérdidas. Si mueren tus padres, quedas huérfano; si muere tu pareja, viudo; pero no le hemos puesto nombre a la muerte de un hijo porque eso es un proceso antievolutivo. Si a esto le añadimos que el matrimonio Del Castillo perdió a su hija en circunstancias dramáticas y que no tiene ni el cuerpo ni la confesión ni el arrepentimiento del asesino, eso es muy difícil de asimilar». Para el doctor es lógico que "al padre le dé exactamente igual el precio que tenga que pagar por encontrar el cuerpo de su hija" asegura.