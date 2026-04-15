Pablo Pombo ve en Puente la misma actuación que Mazón con las víctimas: "Salvar su culo"

Pablo Pombo no deja títere con cabeza en el programa Por Fin de Onda Cero al analizar la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Pombo equipara la actitud del ministro socialista con la del expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en la gestión de las víctimas de la dana: "La pequeñez política de ambos les junta, porque la única prioridad, después del espanto, la única prioridad que tienen, es salvar el culo".

Doble crítica

Pombo lo explica con dos argumentos. El primero, la falta de empatía hacia quienes perdieron a un familiar en la tragedia. "Acompañar a las víctimas es también darles las explicaciones que merecen", subraya, rechazando que mostrar sensibilidad se reduzca a gestos de cariño. El segundo eje es la opacidad institucional: "Aquí se está intentando evadir la responsabilidad política de quienes tienen responsabilidad política, porque la tienen".

El periodista señala al Ministerio de Fomento como responsable directo: "No fue el maquinista. No fue el tren. La infraestructura solo puede ser el Ministerio de Fomento".

"El sanchismo sale de una crisis esperando que caiga otra más grande"

"La manera de salir de una crisis es que caiga otra más grande", afirma, en alusión también al reciente apagón eléctrico. Según el periodista, una vez superado el ciclo de noticias, el Ejecutivo optará por una explicación técnica ininteligible para el ciudadano de a pie: "Nos dirán que fue la soldadura de no sé qué en el kilómetro no sé cuánto, y pensaremos que todo está explicado".

Para Pombo, sin embargo, la conclusión ya es clara: "La infraestructura no funcionó. El dinero que nosotros pagamos para que la infraestructura funcione no se empleó para garantizar la seguridad de quienes sufrieron aquel trágico accidente".