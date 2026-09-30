Un DJ organiza la primera fiesta exclusiva para personas altas: "Quería crear un espacio para que se sientan bien y pasen desapercibidas"

En España, la altura media de los hombres es de 1,76 metros y la de las mujeres es de 1,62 metros. Por lo que una persona que supere esas medidas ya se considera alta. Si bien, hay una diferencia entre medir 1,80 metros y medir 1,90 metros o más. Los segundos llaman más la atención y precisamente por eso, cansado de los comentarios sobre su aspecto, Eloy Rodríguez, DJ que mide 1,93 metros, ha decidido montar una fiesta exclusivamente para gente alta, tal y como ha contado en Por fin.

"Quería crear un espacio donde esta gente que no pasa desapercibida pueda sentirse bien", ha expresado. Eloy ha confesado que no tiene muchos amigos tan altos como él y que, según crecía, ser tan alto no iba a ser tan bueno como parecía, precisamente por no pasar desapercibido. Cuando era pequeño le gustaba que la gente le dijera lo alto que era, pero "llega una edad en la que eso no importa tanto, porque hay que vivir con normalidad".

Sin embargo, en el transporte público tiene que agachar la cabeza, en otros lugares tiene que encoger las piernas y, cuando se hace fotos, "todo son desventajas". Pero, sin duda, lo que más le molesta es ir a un concierto y que alguien le pida que se aparte: "No tengo la culpa; no me puedo mover porque si no, yo no voy a ver el concierto, y al final todos somos iguales, ¿no?"

Requisitos, fecha y lugar para asistir a la primera fiesta para personas altas

Por eso se le ocurrió crear una fiesta para gente alta, con la idea de socializar y conocer gente nueva. Además, el tema para romper el hielo es fácil. La primera fiesta será en Barcelona, a la que podrán asistir 200 personas. Después, el 17 de octubre tendrá lugar la segunda, también en la ciudad condal, para 500. Posteriormente, el evento llegará a ciudades como Madrid y Lisboa.

Los asistentes tendrán que cumplir un único requisito: los hombres deben medir 1,82 metros y las mujeres 1,72 metros. Unas medidas que ha establecido tras tomar como referencia la media de altura de España.

Sabiñánigo, el pueblo con la gente más alta de España

La altura no es un problema en Sabiñánigo. Este pueblo de Huesca tiene la mayor altura media de España. Allí los hombres miden 1,76 metros y las mujeres 1,65 metros. La segunda teniente de alcalde, Isaben Mañero, ha relatado que en realidad no es algo de lo que se den cuenta habitualmente, porque lo tienen normalizado, están acostumbrados.

¿Qué factores influyen para que Sabiñánigo sea la localidad más alta de España? Mañero cree que, además de la genética, influye mucho "tener una buena alimentación, mucha radiación solar, practicar mucho deporte y hacer mucha vida en la calle".

De hecho, de allí es famoso el 'Gigante de Sallent', también conocido como Fermín Arrudi, que llegó a medir 2,29 metros. Aunque "eso no es habitual" y es posible que fuera porque padecía alguna enfermedad, según la teniente alcalde, sí que hay gente "realmente muy alta" en la localidad e, incluso, hay familiares de Fermín todavía por allí. Aunque