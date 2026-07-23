Ocho heridos en la deflagración de gas en la plaza Sants de Barcelona

Un aparatoso incendio urbano que se ha mantenido activo durante más de 12 horas en las inmediaciones de la estación de metro de la Plaça de Sants, en Barcelona, ha sido finalmente extinguido este jueves sobre las 11:10 horas.

El fuego se originó la noche del miércoles a raíz de una violenta deflagración de gas que ha dejado un balance de ocho operarios heridos, dos de ellos en estado grave. Los servicios de emergencia y los Bomberos de Barcelona, que han mantenido desplegadas nueve dotaciones en la zona, trabajaron de forma ininterrumpida durante toda la madrugada para contener la llamarada mediante el uso de una columna constante de agua, estabilizando el entorno hasta que se ha logrado neutralizar el origen de la fuga.

El siniestro tuvo su raíz inicial a primera hora de la tarde del miércoles, concretamente a las 14:40 horas, cuando las obras de remodelación del suburbano dañaron accidentalmente una tubería de paso, provocando un escape masivo de gas.

Horas más tarde, hacia las 22:50, la acumulación de gas provocó la deflagración.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) desplegó un centro de asistencia avanzada en el lugar para atender a las víctimas antes de derivarlas a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic. Afortunadamente, y según ha confirmado este jueves el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, los ocho trabajadores heridos evolucionan "positivamente".

Operativo técnico y afectaciones a la movilidad

La persistencia de la espectacular llamarada en la plaza respondía a una estrategia deliberada de seguridad. Según ha detallado la jefa de guardia de los Bomberos de Barcelona, Clara Latorre, el fuego no debía apagarse por completo hasta que se consiguiese interrumpir de forma absoluta el flujo del combustible.

Esta intervención técnica resultó especialmente compleja, ya que obligó a los operarios a efectuar excavaciones en la vía pública y trabajar en la obturación de cuatro puntos en las tuberías de gas de la red subterránea. Una vez asegurados estos puntos a media mañana, los Bombers dieron el fuego por extinguido.

A pesar de la gravedad del incidente y del estricto cordón policial establecido por la Guardia Urbana en la superficie, la seguridad en el subsuelo está garantizada.

Las mediciones de control de los equipos de rescate confirman la total ausencia de gas dentro de la infraestructura ferroviaria, lo que permite mantener el funcionamiento ordinario de los trenes de las líneas L1 y L5 del metro, con la única excepción del cierre preventivo del acceso de la calle Galileu.

En el exterior, sin embargo, el tráfico rodado permanece restringido y se ha obligado al desvío de cinco líneas de autobuses urbanos de TMB, según fuentes de agencia EFE.

La evolución de los trabajos sigue siendo monitorizada sobre el terreno por el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, junto a los responsables del área de seguridad municipal.