Los nuevos Soletes de la Guía Repsol 2026: más de 250 bares y terrazas para este verano

La Guía Repsol ha presentado una nueva edición de sus populares Soletes con una fórmula nueva, ya que son los propios famosos quienes revelan sus rincones gastronómicos favoritos. Actores, músicos, escritores, y presentadores, han recomendado más de 250 bares, terrazas y chiringuitos repartidos por toda España. Son establecimientos asequibles que, según la filosofía de los Soletes, cualquiera lo podría recomendar a un amigo. Los Soletes nacieron en junio de 2021, para apoyar la hostelería y reconocer a los lugares sencillos pero más que apetecibles.

Entre los participantes en estas recomendaciones hay nombres como Antonio Resines, Fangoria, Isabel Coixet, Toni Acosta, Carlos Sobera, Marc Giró, Dani Mateo, Juan Gómez-Jurado, Viva Suecia o Arde Bogotá. Son recomendaciones de más de 5000 establecimientos distinguidos con un Solete.

Los famosos recomiendan

Entre estas propuestas hay desde chiringuitos junto al mar hasta terrazas, heladerías o restaurantes de comida tradicional. En el caso de Antonio Resines, recomienda Josín en Comillas (Cantabria), Toni Acosta apuesta por Casa África en Tenerife mientras que Carlos Sobera se decanta por Andalucía con La Loma en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Por su parte, Isabel Coixet recomienda la coctelería barcelonesa Oblicuo o la banda Arde Bogotá, Rockola Summer Club en Murcia.

Esta lista incluye heladerías, bares y pequeños negocios, repartidos por toda España. Un recorrido que la organización de la guía Repsol ha puesto a disposición de los más interesados mediante un mapa en su web.

Los Soletes: Cabo de Gata acoge la gala de 2026

La presentación de esta edición se celebra en El Cortijo La Loma en la Isleta del Moro dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El acto reunirá a representantes de la guía Repsol, la Diputación de Almería y establecimientos distinguidos con Solete en la provincia almeriense.

El motivo de la celebración en este paraíso andaluz, según la organización, ha sido el carácter tranquilo de Cabo de Gata, escenario para unos premios que buscan reconocer estos lugares tan especiales para los famosos.