Nuevo robo en un museo en Francia: desaparecen tres obras de arte del museo Renoir de Cagnes-sur-Mer

Dos personas han irrumpido en el museo Renoir de la localidad francesa de Cagnes-sur-Mer, situada cerca de Niza, y se han llevado cuatro obras de arte, de las cuales tres siguen desaparecidas y una ha sido abandonada. Mientras, la Policía francesa sigue buscando a los autores del robo. En el comunicado de redes sociales del alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, se ha detallado que los autores del robo fueron identificados a través de las cámaras de videovigilancia y, en el propio comunicado, el alcalde comunicó que los dos individuos huyeron "abandonando los cuadros tras su fuga".

El valor de las obras sustraídas, según expertos, aún no han sido determinadas oficialmente, pero fuentes municipales los sitúan en alrededor de 9 millones de euros. Masson ha denunciado, además, que atacar el museo de la localidad es "atacar una parte de la historia y del patrimonio", incidiendo, sobre todo, en la gravedad del caso. La policía sigue movilizada en la zona buscando a las persoans implicadas en el ataque al museo.

Un museo con piezas originales

La colección de este museo contiene 14 cuadros originales de Pierre-Auguste Renoir así como 40 esculturas, su mobiliario y su estudio dado que es la vivienda en la que uno de los maestros del impresionismo pasó sus últimos 12 años.

A juicio del alcalde, se evidencia la necesidad de proteger el patrimonio cultural del municipio e implantar así un plan de seguridad para museos y para reforzar la protección de las piezas de arte.