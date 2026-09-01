Nueva campaña de suplantación de identidad de la Seguridad Social: así intentan engañarte

La suplantación de identidad de la Seguridad Social se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para intentar engañar a los ciudadanos y obtener sus datos personales o bancarios. A través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o páginas web falsas, los estafadores se hacen pasar por el organismo público para generar confianza y conseguir que las víctimas faciliten información o realicen determinadas acciones.

En este sentido, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha identificado una campaña de mensajes fraudulentos enviados a los ciudadanos. A través de la conocida técnica del 'smishing', los ciberdelincuentes mandan mensajes de texto donde se informa al usuario de que tiene una actualización pendiente de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Además, el mensaje contiene un enlace donde se solicita al usuario que acceda y se identifique para solucionar el problema. No obstante, dicho enlace adjunto tan solo es una trampa que sirve para hacerse con todos los datos personales del ciudadano.

La advertencia de la Seguridad Social

De manera frecuente, la Seguridad Social detecta nuevas campañas fraudulentas donde se usurpa la identidad del organismo público para fines delictivos. En este caso, la propia Seguridad Social ha informado a través de sus redes sociales de una nueva estafa que ha comenzado a circular.

Según reflejan, los ciudadanos están empezando a recibir un SMS donde se muestra el siguiente mensaje: "Seg Social: Tiene una actualización pendiente. Consulte su información y gestione el trámite correspondiente". Tal y como aclaran, se trata de una estafa, por lo que se recomienda a los usuarios que no accedan al enlace adjunto.

"Nunca pinches en un enlace que recibas por SMS, ni rellenes tus datos personales. Que no te engañen. No piques".

Las autoridades recuerdan que la Seguridad Social no solicita el pago de deudas ni la actualización de datos personales mediante enlaces recibidos por SMS. Por ello, para acceder de forma segura a cualquier trámite tan solo hay que acceder a la aplicación de IMPORTASS, Portal de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Cómo evitar fraudes relacionados con la Seguridad Social

En los últimos años, se han producido diversos intentos de fraude de diferentes tipos. Desde cartas físicas que llegan a los buzones en nombre de la Seguridad Social o alguna de sus entidades, hasta SMS o contactos online vía e-mail u otros medios supuestamente enviados oficialmente desde la Seguridad Social.

Ante estas situaciones, tal y como explican desde el organismo, existen diferentes formas de detectar estos fraudes:

Faltas de ortografía: Los errores ortográficos o gramaticales en correos o mensajes son comunes en los fraudes.