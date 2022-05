¿Nos acercamos al "horno ibérico"? Vuelven el calor y las altas temperaturas esta semana

Las temperaturas experimentarán este lunes un ascenso durante el día en España, salvo en el noreste peninsular, Baleares y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios, mientras que por la noche, subirán en el extremo sureste peninsular, y descenderán en buena parte del resto peninsular.

Máximas de 35º este lunes

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 16 de mayo, habrá 14 provincias que alcancen o superen los 30º C de máxima. Albacete, Badajoz, Bilbao, Girona, Huesca, Jaén, Logroño y Teruel llegarán a los 30º C, mientras que Sevilla tendrá máximas de 31º C, Córdoba y Granada de 32º C y Lleida y Zaragoza de 33º C. Murcia será este lunes la provincia con más calor de España, al llegar a los 35º C.

Durante la jornada, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en el país, salvo algunos intervalos nubosos al principio en el oeste de Andalucía y Canarias.

En Galicia, estará nuboso o cubierto por la aproximación de un sistema frontal atlántico, con lluvias que serán más intensas en la mitad oeste. También se producirán intervalos nubosos en el noroeste de Castilla y León y Asturias, y con nubosidad de evolución diurna en el resto del tercio noroeste peninsular, Sistema Ibérico, y con posibilidad de algún chubasco débil y aislado en Pirineos.

Por último, se prevén vientos del suroeste en la vertiente atlántica peninsular, con intervalos fuertes en el litoral gallego; vientos del oeste en los litorales del sur peninsular; del sur en Baleares; del noreste en Canarias; y flojos variables en el resto.

Los termómetros alcanzarán los 38º el viernes

Durante toda la semana, el tiempo seguirá en ascenso y el viernes alcanzará valores máximos de 38º en algunos puntos del país, como Córdoba, Sevilla, Jáen o Ciudad Real. En el centro peninsular, se llegará a los 35º en el sur de Madrid mientras que en algunas zonas del norte peninsular, los termómetros marcarán 35º como en La Rioja.

¿Hasta cuándo seguirá el calor? Según informa eltiempo.es, es probable que en lo que queda de mes las temperaturas seguirán como hasta ahora, así que por el momento, no hay fecha prevista para el final del calor.