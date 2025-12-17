Netflix revoluciona la industria del videojuego y anuncia la salida de un juego con la FIFA para antes del Mundial 2026

FIFA y Netflix han anunciado un nuevo videojuego de simulación de fútbol exclusivo para Netflix Games, disponible antes de la Copa Mundial 2026, desarrollado por Delphi Interactive y jugable desde el móvil en la TV.​

Tras la ruptura con Electronic Arts en 2022, que terminó con un vínculo de unos 30 años y que dio paso a EA Sports FC, FIFA inicia su esperada era independiente con este ambicioso proyecto junto a Netflix, prometiendo reinventar el simulador de fútbol para todos los públicos. Gianni Infantino celebra esta "nueva era" que llega justo a tiempo para el Mundial que unirá Norteamérica.​

Una experiencia futbolística desde el sofá y con un móvil como mando

El título, a priori accesible sin coste extra para suscriptores de Netflix tal y como ha ocurrido con juegos como Red Dead Redemption o Football Manager, usa el móvil como mando para jugar en la TV, solo o en multijugador online, con mecánicas simples para "volver a los orígenes del fútbol".

"Queremos devolver el fútbol a sus raíces con algo que todos puedan jugar con solo pulsar un botón", declara Alain Tascan, presidente de Netflix Games. Se lanzará en verano de 2026, antes del Mundial (11 de junio), y más detalles llegarán ese año.​

La compañía encargada del desarrollo, Delphi Interactive, fue fundada en 2020 por el empresario Casper Alexander Daugaard, todavía no tiene ningún proyecto suyo en el mercado pero ya suma ya su segundo producto anticipado junto al juego 007 First Light en asociación con IO Interactive, desarrolladora que formó parte de la gigante del sector Square Enix, responsable de sagas como Kane & Lynch o Hitman.

Gianni Infantino exultante en redes

En su Instagram, Infantino anunció: "La FIFA está cambiando las reglas del juego. Prepárate para un juego de simulación de fútbol de la FIFA renovado y desarrollado por Delphi Interactive en exclusiva para Netflix Games este verano, justo a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.".

En el comunicado oficial de FIFA, añade: "Esta importante colaboración es un acontecimiento fundamental en el compromiso de la FIFA por la innovación en los videojuegos del fútbol, que busca llegar a millones de aficionados de todas las edades y todos los rincones del mundo. Esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes".​

Primer gran paso post-EA

Desde la separación de EA, FIFA lanzó títulos menores como FIFA Rivals (blockchain) y licencias en Football Manager, pero este es su primer simulador AAA exclusivo. Casper Daugaard, de Delphi Interactive, promete: "El videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia", mientras Andy Kleinman lo califica de "digno del deporte más grande del mundo".

La industria espera impaciente este desarrollo que supone un nuevo rival para el EA FC y para el eFootball de la japonesa Konami.