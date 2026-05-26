Ndaba Mandela y Sonia Díez sitúan en Madrid el debate internacional sobre el futuro de la educación

Madrid se convirtió este lunes en uno de los epicentros del debate internacional sobre educación con la visita de Ndaba Mandela, presidente del Mandela Institute for Humanity y nieto de Nelson Mandela, que viajó expresamente a España para sumarse a la Alianza para el Futuro de la Educación liderada por la Fundación EducAcción.

El acto, celebrado en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, reunió a representantes institucionales, docentes y expertos para reflexionar sobre los retos educativos derivados de la inteligencia artificial, la transformación del empleo, la polarización social o el deterioro del bienestar emocional de niños y jóvenes.

Durante el encuentro participaron Ndaba Mandela, la presidenta de EducAcción, Sonia Díez, y el secretario de Estado de Educación. La adhesión de Mandela simboliza además el crecimiento internacional de una alianza ciudadana que ya supera las 10.000 firmas.

Sonia Díez defendió la necesidad de afrontar una “reconversión sectorial” de la educación para adaptarla a los desafíos del siglo XXI. “Nunca se le ha pedido tanto y nunca se le ha tratado con tanta ligereza”, afirmó durante su intervención, en la que alertó de que los jóvenes viven rodeados de contradicciones en el entorno digital.

La presidenta de EducAcción advirtió además de las consecuencias de no actuar: “Si no tenemos una educación coherente para que nuestros alumnos sean resilientes, nuestra sociedad se quebrará”. También recordó que el sector educativo representa alrededor del 6% del PIB mundial y reclamó una apuesta global para impulsar la innovación educativa más allá del ámbito privado.

Por su parte, Ndaba Mandela reivindicó la educación como herramienta de transformación social y reclamó reformas profundas, especialmente en África. “El 80% de los estudiantes en África estudian hoy lo mismo que se estudiaba en la colonización”, aseguró.

Mandela también defendió que los jóvenes participen activamente en la búsqueda de soluciones y alertó sobre los riesgos de una inteligencia artificial sin límites éticos. “No sabe la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Hace lo que se le dice”, afirmó.

El nieto del histórico líder sudafricano apeló además a la filosofía Ubuntu como base ética del cambio educativo y dejó un mensaje de alcance global tras firmar la adhesión número 10.000: “Esto no es más que el comienzo de un movimiento social”.