Una muestra de ADN permite descubrir en Francia al fugitivo acusado del atropello mortal de una joven en Madrid en 2021

Una muestra de ADN ha permitido detener en Illes (Francia) al autor del atropello mortal de una joven estudiante de Medicina de 21 años en 2021 en el distrito de Moncloa (Madrid). La muestra, encontrada en el vehículo implicado y que el autor dejó abandonado, ha permitido a la Policía Científica encontrar una coincidencia en Francia.

Gracias a esta investigación se ha descubierto que el autor vivía bajo una identidad falsa en el país vecino. Además, las gestiones realizadas por la Sección de Localización de Fugitivos y la Fiscalía, junto con las autoridades francesas, han permitido judicializar la investigación en el país vecino y encontrar el paradero del presunto autor de los hechos.

El presunto autor huyó del lugar y dejó a la joven abandonada

Todo ocurrió en 2021, cuando la joven fue atropellada al bajarse de un VTC. El fugitivo, que iba a gran velocidad, se dio a la fuga y la chica quedó abandonada en la calle. Posteriormente, fue trasladada al hospital y murió debido a las graves heridas.

A partir de entonces, empezó una investigación que reveló que el autor de los hechos podía haber abandonado el país, ya que tenía un vigor una reclamación por delito de homicidio, malos tratos, atentado a agente de la autoridad y lesiones.

El análisis de huellas dactilares, clave en el resultado final

Una vez analizada la muestra de ADN y comparada con la del presunto autor, los resultados mostraban una coincidencia pareja con la del fugitivo, pero con un nombre diferente. Por eso, los investigadores decidieron esclarecer la realidad a través del análisis de las huellas dactilares, resultado que ha salido positivo.

Así las cosas, el trabajo de la Sección de Localización de Fugitivos, junto a la Fiscalía española y las autoridades francesas, ha permitido localizar al prófugo en Illes, donde ha sido arrestado, a la espera de ser juzgado por los delitos que tiene acumulados.