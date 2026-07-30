Mueren dos menores en un incendio en una vivienda de Benalmádena

Dos menores de 10 y 15 años han muerto la madrugada de este jueves en un incendio declarado en una vivienda de Arroyo de la Miel, núcleo de población de Benalmádena (Málaga), en el que también ha resultado herido un bombero.

Varios testigos avisaron al teléfono 112 sobre las 5:40 horas de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios del 061, los Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, la Policía Nacional y la Policía Local.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que su madre ha resultado herida grave y trasladada a un hospital.

Los hechos han ocurrido en el interior de un edificio de la calle Ónix, donde cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y fue necesario el desalojo de dos plantas del inmueble, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

A su llegada, los equipos de rescate se encontraron las llamas muy avanzadas e intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente confirmaron el fallecimiento de los dos menores.

Uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de Policía y bomberos han necesitado atención sanitaria por inhalación de humo.

El alcalde expresa el "terrible dolor" por la "brutal tragedia"

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, ha expresado este jueves el "terrible dolor" que invade la ciudad por la muerte de los dos menore en una "brutal tragedia".

"Dos menores han perdido la vida en una brutal tragedia que nos deja el corazón completamente roto", ha afirmado Lara en un mensaje que ha difundido a través de las redes sociales.

El regidor ha trasladado el pésame a sus familiares, amigos y vecinos y compañeros" de los fallecidos en el incendio.

"Nadie nos prepara para afrontar una pérdida así", ha manifestado Lara, que también ha tenido palabras de consuelo y agradecimiento para los bomberos y policías que han participado en el rescate, algunos de ellos heridos: "Soy consciente del dolor y la impotencia que sentís y la comparto plenamente con vosotros".