Muere el periodista Carlos Hernández a las 56 años

El que fuera corresponsal de guerra en Antena 3 ha fallecido a causa de una enfermedad contra la que llevaba luchando un tiempo.

El periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel ha muerto en el Hospital Universitario La Fe de Valencia a los 56 años a causa de una enfermedad, según ha adelantado elDiario.es, medio del que era colaborador.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Hernández comenzó su trayectoria en Antena 3 como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados. Más tarde, se adentró en el periodismo de guerra cubriendo conflictos armados en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak. En Irak, fue testigo directo del asesinato del reportero español José Couso, un episodio que lo impulsó a exigir justicia y a mantener viva su memoria. Además, fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en el año 2003 por su labor informativa como corresponsal en esta guerra.

Comprometido con la memoria histórica, dedicó buena parte de su trayectoria a investigar los crímenes del franquismo y el destino de los miles de republicanos españoles deportados a los campos nazis. Escribió varios libros sobre el tema, como Los últimos españoles de Mauthausen: La historia de nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices, Los campos de concentración de Franco: Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas o Deportado 4443.

Hernández estaba cerca de cumplir los 57 años y acababa de volver de un viaje en Tanzania. Según fuentes cercanas, el periodista "disfrutó de la vida hasta el final".

Mensaje de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno ha lamentado el fallecimiento de Carlos Hernández en un mensaje en la red social X. Carlos Hernández fue también jefe de prensa del PSOE en dos etapas (2004‑2008 y 2011), contribuyendo en las estrategias políticas del partido en momentos electorales importantes.

Pedro Sánchez ha definido al periodista como "una persona honesta e íntegra". "Supo hacer compatible el respeto con el cariño, el compromiso con la profesionalidad", trasladando así sus condolencias a familiares y amigos.

