Muere un niño de dos años tras atragantarse con una gominola en un evento familiar

Un niño de dos años ha perdido la vida en la localidad gallega de Carballo, en A Coruña, tras atragantarse con una gominola mientras estaba en un evento familiar. Los hechos sucedieron este sábado hacia las ocho y media de la tarde cuando el servicio de emergencias 112 de Galicia recibió una llamada de alerta. Tras ello se activó un amplio dispositivo de emergencias al confirmarse que un menor había tenido un incidente con una gominola y mostraba gran dificultad para respirar.

Al tener constancia de los hechos, Emergencias se comunicó también a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar. Desde los servicios sanitarios desplazados al domicilio trataron de reanimarlo, pero finalmente no pudieron hacer más por el pequeño. Según detalla Europa Press, pese a retirar la gominola que había ingerido, el personal médico confirmó el fallecimiento por atragantamiento.

Qué hacer en caso de atragantamiento

Este caso, lamentablemente, no es aislado. Tan solo en España se producen unas 3.000 muertes por atragantamiento al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Ante este escenario, los expertos recomiendan conocer cuál es el protocolo de actuación en caso de escenarios similares al descrito anteriormente.

Según un artículo publicado por la Cruz Roja, el primer paso al presenciar un atragantamiento es "mantener la calma y llamar al 112". Si la persona no es capaz de toser y permanece consciente se deben "dar cinco palmadas fuertes en la espalda, entre los omoplatos". Si todavía no se libera el cuerpo extraño ingerido, hay que colocarse detrás y rodear con los brazos el cuerpo de la persona, colocando el puño y "sujetándolo con la otra mano por encima del ombligo hay que apretar con fuerza hacia adentro y hacia arriba cinco veces". Esta operación se conoce como Maniobra de Heimlich y es recomendable en niños mayores de un año y en adultos.

Si el individuo está inconsciente se le debe poner boca arriba y realizar la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Para ello se deben realizar "30 compresiones torácicas en el centro del tórax seguidas de dos ventilaciones". En caso de resolverse favorablemente la situación, es recomendable acudir al médico para descartar "hemorragias internas a nivel abdominal".