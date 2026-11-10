Muere ‘Deny’, el pastor alemán de 3 años de la Policía Nacional fallecido en la explosión de Oviedo

El perro Deny, un pastor alemán de 3 años de la Policía Nacional, ha muerto durante la intervención policial en Oviedo tras la grave explosión que ha provocado la muerte de un agente y siendo otro herido grave. El animal se encontraba actuando para solucionar el suceso junto a su guía, tal como ha informado el cuerpo en una publicación de su perfil de X.

"Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José", señala el mensaje publicado por la Policía Nacional. El cuerpo ha trasladado también su "abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos".

Un devastador suceso

La intervención policial se ha iniciado a primera hora de la mañana tras una llamada que alertaba de un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Los agentes desplazados al lugar han atendido a una chica herida, de 17 años, por impactos de arma de fuego, que más tarde ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y se encuentra fuera de peligro. Según el portavoz de la Policía Nacional, el presunto autor de los disparos habría dejado en el rellano de la vivienda una mochila con un posible artefacto explosivo, lo que ha movido a la unidad de Guías Caninos hacia el lugar de los hechos.

Los agentes han sacado la mochila a la calle para evitar que los vecinos corriesen peligro y se ha producido la explosión cuando estaba siendo manipulada. La detonación ha causado la muerte del subinspector y heridas graves al especialista del TEDAX (unidades de élite cuya especialidad es la desactivación de artefactos). La Policía señaló mas tarde que el agente herido estaba siendo intervenido en el HUCA.