Muere una bebé de 16 meses en Sevilla por las quemaduras provocadas cuando la pareja de su madre la bañó

La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras graves en su cuerpo provocadas por el agua caliente de la bañera mientras la pareja de su madre bañaba a la menor.

La menor, que llevaba ingresada desde el pasado mes de marzo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, murió el pasado viernes como consecuencia de las lesiones sufridas en aproximadamente el 60% de su cuerpo.

La madre de la menor, Andrea Burdalo, ha relatado a Canal Sur que ella le pidió al que era su pareja que le ayudara a bañar a la niña y que cerró la puerta, al poco oyó un primer llanto de la niña y cuando llegó al cuarto de baño encontró a su hija "achicharrada de cabeza a los pies".

La madre está convencida de que no fue un accidente porque, según ha explicado, si hubiera sido así, la niña sólo se habría quemado alguna parte del cuerpo y no todo. Al parecer el hombre no tuvo cuidado de regular la temperatura del agua que, según los forenses, puede llegar en su calentador entre los 60 y los 65 grados.

Por su parte, la abuela de la menor, Yolanda Jiménez, ha reclamado en declaraciones a la televisión pública andaluza que "se haga justicia" y ha denunciado que hasta que no falleció su nieta no se ha personado en su domicilio ningún responsable de la investigación.

El presunto autor está en libertad

El abogado de la familia, Agustín Fernández, ha confirmado que el presunto autor del los hechos "está en libertad y no se ha tomado ninguna medida cautelar de momento", a pesar de que considera que "todos los indicios" apuntan que "fue intencionado" y no un accidente.

Respecto a la investigación, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha declarado que "todas las hipótesis están abiertas" y que se se encuentra a la espera de la autopsia del cuerpo de la menor. No se han producido detenciones, si bien no se descartan durante el desarrollo del procedimiento.

Fuentes judiciales han confirmado que las diligencias previas de la investigación han sido llevadas a cabo por la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla. Así, el asunto se encuentra actualmente en manos del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.