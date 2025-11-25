SUCESOS

Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga)

Los sucesos han ocurrido este martes en la provincia malagueña

Madrid |

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga), según han informado fuentes municipales. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador durante la noche, según recoge la agencia EFE.

Los servicios de emergencia han recibido a las 15:28 horas el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la barriada de El Pontil.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.

