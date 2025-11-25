Cuatro muertos por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga)

Cuatro personas han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga), según han informado fuentes municipales. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de dos adultos y dos adolescentes de una misma familia, intoxicados por un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador durante la noche, según recoge la agencia EFE.

Los servicios de emergencia han recibido a las 15:28 horas el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la barriada de El Pontil.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.