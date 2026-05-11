¿Es mejor ducharse por la mañana o por la tarde? La Rosa de los Vientos resuelve esta duda existencial

Hay un debate existencial que siempre está a la orden del día. ¿Qué es mejor, ducharse por la mañana o por la noche? Hay quienes piensan que es mejor nada más levantarse, para despejarse y empezar el día con energía. Por contra, hay quienes creen que es mejor por la noche, antes de irse a dormir, para relajarse y coger mejor el sueño.

La rosa de los vientos tiene la respuesta. Tal y como ha afirmado su presentadora, Silvia Casasola, según un metaanálisis publicado en la revista Sleep Medicine, que analizó 17 estudios diferentes, es cuestión de "sentido común. Dependiendo de si tu objetivo es relajarte o activarte, es mejor ducharse por la mañana o por la noche.

Ventajas de las duchas nocturnas

¿Cuáles son los beneficios de ducharse por la noche? Según el estudio, ducharse con agua caliente entre una y dos horas antes de irse a la cama reduce un 36% el tiempo que se tarda en conciliar el sueño. Esto tiene una explicación muy sencilla: la ducha nocturna activa el sistema parasimpático. La clave está en que la ducha, cuando más larga y pausada, mejor.

¿Por qué? Según Casasola así se consigue reducir "la tensión física y mental" acumulada del día, como si fuera un ritual de transición y un método de relajación. "Mejor que una pastilla", ha indicado.

El agua caliente, según los expertos del estudio, calienta la piel, por lo que mejora y aumenta el flujo sanguíneo hacia las extremidades. Al salir de la ducha, el calor se disipa y la temperatura central del cuerpo, desciende. Aunque puede parecer algo negativo, todo lo contrario, porque esta caída térmica imita "el enfriamiento natural que experimenta nuestro cuerpo antes de dormir", según Casasola. El cuerpo envía una señal inequívoca al cerebro para que libere melatonina, que es la hormona del sueño.

Aspectos positivos de ducharse por la mañana

Entonces, ¿las duchas diurnas son malas? No, solo que sus efectos son los contrarios. Ducharse por la mañana activa el sistema simpático y estimula el tono muscular. La clave es que el agua esté a una temperatura "agradable", tirando más bien a fría, para estimular la circulación sanguínea y el estado de ánimo.

En cuanto a su duración, lo ideal es que sea inferior a cinco minutos "para evitar la relajación muscular excesiva". De hecho, un consejo de Casasola es probar el "efecto ducha escocesa" que consiste en terminar la ducha con 30-60 segundos de agua fría para activar el sistema nervioso.

También es recomendable empezar por los pies e ir ascendiendo poco a poco para evitar cambios bruscos de temperatura y quue el cuerpo se nivele. Además, el agua fría ayuda a "reducir la ansiedad y prepara el cuerpo para el estrés del día".