Marta García Aller pone el foco en las protestas educativas en varios puntos de España: "Cambian las leyes, siguen los problemas"

Hace tiempo que hablamos más de los políticos que de los problemas que debería resolver la política. Mira la educación. Hay más de diez millones de estudiantes en España y casi un millón de profesores, pero apenas hablamos de educación. Este fin de semana, los profesores se han seguido manifestando para exigir mejores condiciones para su trabajo, es decir, recursos para educar a los hijos de los demás.

En las últimas semanas ha habido manifestaciones en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Aragón y en Madrid. Del Bachillerato, a la educación infantil. Pero la educación apenas está en el debate público. Hay movilizaciones en varias comunidades, y los políticos no quieren ni hablar del tema.

Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas. Ni PSOE ni PP ni Vox ni Sumar. Ni los nacionalistas, salvo para insistir en la lengua de aprendizaje, como si el resto de los problemas de educación ya estuvieran resueltos. Y no vale echarle la culpa a los políticos solo.

Será que cada vez hay menos niños y menos padres. Cada vez da menos rédito político hablar de educación, porque en las últimas campañas electorales el tema ha estado desaparecido. No de las calles. Continúan las protestas. No solo contra los gobiernos autonómicos, también contra el Gobierno central. Entre mayo y junio, casi una veintena de paros.

Pero la preocupación ciudadana por la educación está cayendo. Hace diez años un 10% de los encuestados mencionaban la educación como uno de los principales problemas de España. Ahora apenas un 5%. Se nos olvida hasta cómo se llama la ministra de educación… Milagros Tolón.

Los docentes piden subida de sueldos, refuerzos para alumnos con necesidades especiales y la reducción de la carga burocrática de la Lomloe, la última ley educativa. Solo en este siglo llevamos cuatro o cinco. Cada cambio de gobierno, otra ley. Y cada comunidad autónoma, sus problemas. España es uno de los países europeos con mayor inestabilidad educativa. Cambian las leyes, siguen los problemas.

¿Moraleja?

La educación no se ha arreglado,

parece que se nos han olvidado