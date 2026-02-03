Marta García Aller lamenta que Europa mire para otro lado mientras miles de personas se ahogan en el Mediterráneo: "Una de las mayores catástrofes humanitarias"

Hablamos mucho de migrantes últimamente. De los que llegan, de los que quieren llegar y de quienes los quieren expulsar. ¿Sabes de lo que no hablamos? De los que no llegan. Mil personas, mil, pueden haber muerto en naufragios estos días en el Mediterráneo con el temporal ‘Harry’. Mil personas en tres días. Mil muertos.

Una de las mayores catástrofes humanitarias. Para hacernos una idea, los cálculos oficiales de la Organización Mundial de Migraciones contaban 1500 muertos en todo 2025. Y ahora hablamos de mil en días. Las ONGs italianas están avisando de ello. Y de no ser porque Íñigo Domínguez recoge la noticia en 'El País' ni nos enteramos.

Mil muertos, mil personas ahogadas en el Mediterráneo intentando llegar a Europa son muchas. Pues ni rastro. El mar se los traga y miramos para otro lado. Y no es fácil no ver mil muertos. La mayoría salieron de Túnez camino de Malta e Italia. Zarparon 29 embarcaciones y solo se salvaron dos.

Una llegó milagrosamente a Lampedusa y la otra se dio la vuelta a tiempo con el temporal. El resto ha desaparecido. Un chico de Sierra Leona es el único superviviente de una de las barcas que se hundió, un buque mercante lo encontró tras 24 horas a la deriva, rodeado de cuerpos sin vida. La guardia costera italiana admite solo 380 desaparecidos. Las ONG calculan casi el triple.

En realidad, el número de migrantes irregulares que llegan desde Túnez ha caído mucho desde 2023, cuando la UE firmó un pacto con el régimen tunecino. Dinero a cambio de frenar las salidas (y de mirar para otro lado en sus vulneraciones de derechos humanos). Ahora la mayoría escapa por Libia. Pero la represión a los subsaharianos asentados en Túnez debió de aumentar tanto en enero que muchos no dudaron en embarcarse pese al mal tiempo.

Para saber quiénes han muerto ahogados las ONGs están hablando con los familiares que se quedaron en tierra. Se salvaron porque no tenían suficiente dinero para los traficantes que los condenaron a una travesía imposible.

¿Moraleja?

Mil personas se han ahogado,

mientras Europa mira para otro lado