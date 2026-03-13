Marta García Aller alerta del peligro de los 'maltratadores en serie': "Normalizar la reincidencia es horrible"

Esta semana han asesinado a Dolores, Antonia y Laura en su casa de Miranda de Ebro. Y dos niños tuvieron que ser hospitalizados. Podrían haber muerto también por el incendio que provocó José, de 60 años, ex pareja de una de las víctimas. Quiso matar a Dolores y lo consiguió. Acababa de salir de la cárcel y a ella volverá porque se entregó a la policía. Será la tercera vez que entre en prisión por un delito relacionado con la violencia de género.

¿No puede hacerse nada más para prevenir que estos maltratadores reincidan? Salen de una relación, o de la cárcel, y vuelven a empezar. O regresan para acabar de matar a la mujer que estuvieron años maltratando. Técnicamente se les llama agresores "persistentes o plurivictimizadores", pero tal vez entendamos mejor de qué peligro estamos hablando si los llamamos 'maltratadores en serie'.

Porque si en vez de agresores machistas fueran asesinos en serie, estaríamos hablando mucho de ellos. Una vez me explicó una experta en 'true crime' que la violencia de género es poco televisiva. Se da la noticia, la estadística y poco más. No se sigue el caso. La gente prefiere historias de asesinos misteriosos en un callejón, no que les recuerden que, según las estadísticas, las asesinadas es más probable que lo sean a manos de la persona con la que ven la tele en el sofá.

¿Y qué hacemos con la multireincidencia de maltratadores? Las mujeres que se enamoran de ellos no saben que ya tienen denuncias en VioGen. Como decía el psiquiatra Hervey Cleckley de los psicópatas, van escondidos "en la máscara de la cordura". Parecen normales, encantadores incluso, hasta que vuelven a atacar.

Y uno de cada cinco hombres que maltrata en España ya lo ha hecho antes. Cuando una mujer denuncia a su agresor, sí que la policía puede avisarla de que tiene antecedentes de maltrato. Pero solo si denuncia y depende de cada caso. ¿Debería cualquiera saber si su pareja es un maltratador en serie, como el que mató a Dolores, Antonia y Laura?

¿Moraleja?

Tal y como está la ley no es posible,

pero normalizar la reincidencia es horrible