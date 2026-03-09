Mark Ruffalo se suma a los elogios a Pedro Sánchez: "Debería estar liderando la UE"

No es el primer reconocimiento que recibe Pedro Sánchez fuera de las fronteras españolas. El presidente del Gobierno ha acumulado en las últimas semanas diversos elogios debido a la postura que defiende el Gobierno en política internacional: "No a la guerra". Así lo afirmó él mismo ante la ciudadanía española en una declaración institucional.
Desde entonces y tras plantarle cara a Estados Unidos al mantener la negativa sobre el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota, el líder del Ejecutivo español ha causado furor. Ejemplo reciente es la oleada masiva de apoyo turco a través de redes sociales. Tal ha sido la magnitud de este fenómeno que hasta un informativo en Turquía hizo su despedida con un mensaje en español: "Gracias por estar en el lado correcto de la historia".
Artistas internacionales aplauden a Sánchez
También hay que recordar la vez que la actriz Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, elogió dos veces a Pedro Sánchez sin pestañear. "Veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral... ¡Gracias!", dijo en plena gala de los Goya.
Ahora ha llegado el turno del actor Mark Ruffalo, que ha defendido a boca llena en sus redes sociales a Sánchez: "Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos". El artista ha pedido encarecidamente que Estados Unidos se retire de la guerra: "Paren esta locura. Irán no es una nación atrasada", ha advertido. "Lamentablemente estamos subestimando a sus militares, a la sociedad y a su gente. Esta es una metedura estratégica forzada por Netanyahu (...) Todo el mundo sufrirá".