Margarita del Val revela la medida más importante para frenar definitivamente la pandemia

Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha comparecido en un acto con diversos expertos en Valencia y ha asegurado que "nos encontramos en un momento complicado ante la falta de datos". Además, se ha mostrado partidaria de una cuarta dosis de la vacuna pero no de cualquiera, sino de una que sea más completa y proteja ante las nuevas variantes de ómicron.

La transmisión por el aire

Respecto al futuro de esta pandemia y a la prevención de otras futuras ha incidido en aprender de lo que ha sucedido estos años con especial hincapié en un elemento: "ahora mismo no se puede pensar en una próxima pandemia causada por algo que se transmita por el agua ni por los alimentos, porque serían una epidemia local, sin embargo nos puede volver otra por el aire". Para ilustrarlo acude a un ejemplo "en el siglo XIX se aprendió con las epidemias del cólera que el agua de beber tiene que estar perfectamente separada de las aguas residuales y que al potabilizar el agua se evitan muertes y se ha elevado la esperanza de vida".

La importancia de los filtros de aire

Por todo, recalca la importancia de equipar los espacios interiores con filtros de aire: "Cada vez más inteligentes para ahorrar energía, pero cada vez menos saludables para la trasmisión de enfermedades respiratorias". Y hace una petición al respecto: "que yo no tenga que filtrar mi aire cuando lo tengo que respirar al igual que no filtro mi agua cuando la tengo que beber. Si no comparto mi vaso de agua con todo el mundo en un restaurante, tampoco tengo que compartir mi aire con todos los que están en una habitación cerrada".

También se ha pronunciado respecto al fin de las mascarillas en interiores, una medida que en su criterio va a hacer "circular muchísimo más el virus y de una manera muy descontrolada, porque no se van a hacer análisis, por lo que vamos a tardar muchísimo en saber cuánto está circulando". Por ello, ha defendido la postura de "no bajar la guardia".