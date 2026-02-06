Manos Unidas: la paz no puede esperar porque la dignidad no puede esperar

La ONG lanza su campaña anual con el dato de fondo de esos 673 millones de personas que pasan hambre en el mundo y la mayoría en territorios afectados por conflictos armados, violencia o graves situaciones de inestabilidad. Manos Unidas subraya que romper el círculo entre hambre, pobreza y violencia es clave para construir una paz real y duradera. Para el 94% de los españoles, la paz es mucho más que ausencia de guerras y exige justicia social, derechos y dignidad humana.

La campaña número 67 de Manos Unidas bajo el lema "Declara la guerra al hambre" sitúa el desarrollo y la defensa de los derechos humanos en el centro de la paz mundial: combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad es esencial para construir la paz. "Declarar la guerra al hambre es, por tanto, un imperativo moral. Es un llamamiento a la paz, a la justicia y al desarrollo. Es reclamar alimentos, claro que sí, pero también es clamar por los derechos que, teóricamente, a todos nos amparan: a la educación, a la slud, a la tierra, al agua, a la igualdad. Es, en definitiva, derecho a tener derechos" ha explicado a Onda Ceo la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia.

Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas

Manos Unidas lleva 67 años trabajando con comunidades profundamente vulnerables a la violencia, sea directa, estructural o cultural. "De esa experiencia histórica surge al visión de la paz de esta organización, que descansa sobre una triple convicción: la paz es un reto universal y urgente que no puede esperar; es una responsabilidad compartida, aunque diferenciada; y es resultado de un desarrollo inclusivo que no deja a nadie en el olvido", se señala desde la ONG.

Nueva campaña de Manos Unidas | Europa Press

Durante la presentación de la campaña se pudo escuchar la voz de tres socios locales de Manos Unidas, procedentes de proyectos que la entidad apoya en Siria (el hermano Georges Sabe), Sierra Leona (la hermana Sandra Ramos) o Colombia (el padre Jesús Albeiro Parra) y que compartieron la situación que viven sus comunidades, marcadas por la violencia, la fragilidad postconflicto y la inseguridad.

De acuerdo con el informe dado a conocer en la presentación de la Campaña, el 93% de los españoles considera que estamos muy desinformados sobre los conflictos "olvidados" y, el 90% cree que no interesan a ni a medios ni a responsables políticos. Un dato clave en un mundo en el que 78 países están involucrados en guerras más allá de sus fronteras. Mientras que el 86% cree que, para construir la paz, los gobiernos del norte deben invertir más en desarrollo y menos en carreras armamentísticas. Y sin embargo, según el Índice Global de Paz 2025, la inversión global en mantenimiento y construcción de la paz fue mínima en 2024: apenas 47.200 millones de dólares, solo el 0,52% del gasto militar, que alcanzó un récord de 2,7 billones.

"Para Manos Unidas la paz no puede esperar porque la dignidad no puede esperar", señalan desde la ONG de la Iglesia.