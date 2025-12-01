El PP de Madrid, a Óscar López tras acusarles de "negacionistas": "Un gobierno de España que suelta agresores y compra pulseras de mierda"

El asesinato por violencia de género de una mujer de 45 años en la Comunidad de Madrid, presuntamente a manos de su expareja, ha desatado un cruce de acusaciones políticas en redes sociales entre el PSOE y el PP de Madrid, centrándose en la responsabilidad de los respectivos gobiernos en la lucha contra la violencia machista.

El primero en escribir ha sido Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, quien ha responsabilizado al ejecutivo autonómico.

"Otra mujer asesinada a puñaladas por su pareja en Madrid. Lo lamento mucho por su familia y sus hijas que se quedan huérfanas. Es insoportable. No podemos permitirnos un gobierno regional negacionista y que recorta el presupuesto contra la violencia de género", ha publicado López en X.

El PP responde a la acusación de "negacionista"

La réplica desde la cúpula del Partido Popular de Madrid ha llegado invirtiendo la acusación hacia el Gobierno central y el Ministerio de Igualdad.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha utilizado la misma cadena de mensajes para responder a López.

"Otra mujer asesinada a puñaladas por su pareja en Madrid. Es insoportable. No podemos permitirnos un gobierno de España que suelta agresores y compra pulseras de mierda que fallan más que escopeta de feria", ha escrito Serrano.

El dirigente popular ha terminado arremetiendo directamente contra López: "Negacionista tú y quienes niegan los problemas generados por el Ministerio de Igualdad", ha zanjado, señalando las consecuencias de la Ley del 'solo sí es sí' y los fallos de los dispositivos telemáticos de seguimiento, conocidos popularmente como pulseras anti-maltrato.

Denuncias previas y condena de Igualdad

El crimen, ocurrido ayer 30 de noviembre de 2025, ha elevado a 41 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 y a 1.336 desde 2003. La víctima ha dejado a sus hijas huérfanas.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que han existido denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La ministra Ana Redondo y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han condenado el asesinato y han pedido "todos los esfuerzos" para evitar más muertes.