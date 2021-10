La madre del menor con discapacidad desaparecido en Morón queda en libertad con cargos

Macarena Díaz, la madre de Antonio David Barroso Díaz, el menor de 15 años con discapacidad, que despareció el pasado domingo 12 de septiembre, ha sido puesta en libertad con cargos, según publican diversos medios. La mujer, que ha dado diferentes versiones de lo que ha sucedido con su hijo, se llevó al adolescente de su casa de Morón de la Frontera, Sevilla, y la última vez que fueron vistos juntos fue en un hotel de Talavera de la Reina, Toledo, del que partieron antes de las 7 de la mañana, por lo que el recepcionista no pudo verlos marchar.

Horas más tarde, la Policía la localizó a ella en una estación de Segovia (en el kilómetro 130 de la A-1), estaba desorientada y sin su hijo, al que todavía no se ha conseguido encontrar y se desconoce si está con vida o no. Macarena Díaz sufre bipolaridad y alteraciones mentales, por lo que la Policía no da credibilidad a las diferentes versiones que ha dado sobre lo ocurrido. En un principio, fue ingresada en un centro psiquiátrico de Segovia y después fue trasladada al hospital de Valme de Sevilla.

Ahora, el juez ha decretado su libertad provisional y con cargos y, además, se tendrá presentar de manera regular en el juzgado, ya que sigue estando en calidad de investigada. Mientras tanto, continúa la investigación de los hechos, ya que Díaz ha ofrecido hasta cuatro versiones de lo ocurrido con su hijo, donde lo único que coincide es que Antonio David está muerto y que lo tiró en un contenedor de basura a las afueras de Madrid.

Estas son las diferentes versiones:

La primera versión que ofreció Macarena Díaz nada más ser encontrada en Segovia, la mujer aseguró que había asesinado a su hijo y lo había tirado a un contenedor cerca del centro comercial Madrid Xanadú, en Arroyomolinos. Aunque los agentes no terminaron de creerse estas declaraciones, acudieron a la zona para buscar a Antonio David, pero todavía no han encontrado rastro ni de él ni de su silla de ruedas, ni de nada que pueda dar una pista.

En la segunda versión, la madre explicó que lo había descuartizado y repartido por varios contenedores, pero la Policía no ha encontrado ningún rastro de sangre ni signos de violencia en la casa, hotel o coche, tampoco en la ropa de la sospechosa.

Por otra parte, en su tercera versión, la mujer niega que fuese un asesinato, sino que alega que murió por causas naturales durante el viaje de Sevilla a Madrid y que después lo tiró al contenedor de las afueras de Madrid.

Y en su última versión, Macarena reconoce que su hijo murió el pasado 8 de septiembre en su casa, tras haber estado con fiebre y de echar espuma por la boca. Y, según declara, el día 12 lo montó en su silla de ruedas, simulando que estaba dormido, y realizó el viaje hacia Madrid.

Además, aunque el coche fue grabado por las cámaras de tráfico, como tenía los cristales tintados es imposible comprobar si efectivamente el menor iba dentro o si, como asegura Macarena Díaz, estaba muerto en la parte de atrás. Asimismo, los agentes tampoco pueden trabajar siguiendo el rastro del teléfono móvil, ya que la mujer lo arrojó a un contenedor de Morón.

Buscan a Antonio David en un vertedero

Los investigadores de la Policía Judicial y la Policía Científica están buscando el cuerpo del menor o algún rastro de su silla de ruedas en el vertedero de Valdemingómez, Madrid, aunque de momento no han tenido éxito.

¿Cómo es Antonio David?

SOS desaparecidos estableció una alerta de "riesgo extremo" y realizó la siguiente declaración de Antonio David, un joven que va en silla de ruedas, de 1,70 metros, con el pelo corto de color negro y los ojos negros.