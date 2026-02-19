Leire Martínez presenta su nuevo disco 'Historias de aquella niña': "Esto es un reflejo de lo que eres en un momento concreto"

Leire Martínez ha visitado Más de uno para presentar su nuevo disco, 'Historias de aquella niña', junto a Carlos Alsina, Begoña Gómez de la Fuente y el elenco de cómicos del programa: Borja F. Sedano, Paula Púa y Agustín Jiménez.

El disco verá la luz este viernes 20 de febrero y la cantante ha afirmado que "como lo entregué en noviembre, esto ya deseando que la gente lo escuche". La artista también ha asegurado que durante este tiempo de espera no se ha planteado retocar ninguna canción ni modificar ningún ritmo: "Esto es un reflejo de lo que eres en un momento concreto".

Ha trabajado en el álbum durante todo 2025: "Las primeras letras las escribí en enero". Sobre Mi nombre, el primer single, lo define como un ejercicio terapéutico, una especie de "necesite validar unas emociones que estaba sintiendo en ese momento".

Necesite validar unas emociones que estaba sintiendo en ese momento

Entre bromas por un caramelo de jengibre que había tomado justo antes de comenzar la entrevista, Leire ha confesado sentirse algo "nerviosa", aunque con muchas ganas de iniciar la gira. El domingo 22 comenzará los conciertos en la Sala La Riviera.

Varias colaboraciones

La cantante ha destacado también la colaboración de Andrés Suárez, a quien considera amigo y apoyo fundamental: "Es una de las personas que me han ayudado a destacarme". En el disco también participan Edurne, Abraham Mateo y el grupo Miranda!. "Los tiempos han sido bastante rápidos", ha señalado sobre el proceso de producción.

Durante la conversación, ha compartido algunas anécdotas de su trayectoria internacional. Ha recordado cómo, firmando autógrafos en Chile, el suelo comenzó a temblar y vivió su primer seísmo. También ha relatado su paso por un programa de televisión en Colombia en el que el presentador "ni sabía quién era" y parecía estar "algo borracho".