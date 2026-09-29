Largas colas de espera virtual para conseguir una entrada en 'Madrid Otra Mirada'

Madrid sigue apostando por la cultura para sus ciudadanos. Y es que la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano ha vuelto a abrir su programa cultural 'Madrid Otra Mirada', donde madrileños y visitantes podrán conocer de forma gratuita diversos lugares de interés patrimonial.

Hasta 249 actividades estarán disponibles para los ciudadanos, entre las que se incluyen las visitas a palacios, museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros culturales, hoteles y otros edificios singulares para acercarse al patrimonio de la ciudad.

De esta forma, Madrid organiza la decimocuarta edición de este programa batiendo récord de entidades participantes, con un total de 205 y de actividades organizadas, 249, siendo todas ellas gratuitas.

Tal es la expectación que la Comunidad de Madrid está registrando largas colas de espera para lograr reservar algunas de las actividades. El tiempo estimado es de aproximadamente 30 minutos, con miles de personas esperando su turno en el proceso de selección.

¿Cuándo podrá disfrutarse?

El plazo de inscripción para participar en las 249 actividades se ha abierto este martes 29 de septiembre a las 10:00 horas. De lograr inscribirse, los ciudadanos podrán visitar numerosos lugares patrimonio de la ciudad del 12 al 18 de octubre de 2026.

En este sentido, una de las principales novedades de este año es precisamente su duración. Ante la creciente demanda del programa, MOM pasa a celebrarse durante siete días, ampliando las oportunidades para conocer el patrimonio madrileño.

Las reservas son nominales y cada participante podrá inscribirse una sola vez en cada actividad y en un máximo de 14 actividades en total, con un máximo de dos actividades al día.

Cada reserva deberá incluir como mínimo a una persona adulta y podrá realizarse para un máximo de dos personas adultas y dos menores de 18 años, excepto en aquellas actividades destinadas exclusivamente a público adulto. Las reservas permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre a las 12:00 horas, siempre que queden plazas disponibles.

¿Qué es Madrid Otra Mirada?

Tal y como detalla el Ayuntamiento de Madrid, 'Madrid Otra Mirada' es un evento dedicado a difundir y acercar el rico y variado patrimonio cultural madrileño, como herramienta para su puesta en valor por parte de la ciudadanía. Su finalidad última es la corresponsabilización ciudadana en la preservación y conservación del legado patrimonial.

Asimismo, supone una oportunidad única para conocer mejor la historia de la región, su arte, su arquitectura y los orígenes de las instituciones y empresas del entorno.

Los dos principales atractivos de este programa son, por un lado, la oportunidad de poder conocer de primera mano muchos edificios emblemáticos de la ciudad que habitualmente están cerrados al público, y por otro, la gratuidad de todas las actividades.

Además, en la edición de 2026 se han incorporado 22 nuevas instituciones que abren sus puertas por primera vez. Organismos oficiales como el Consejo de Estado o el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional; museos como la Galería de las Colecciones Reales, el Leonardo Da Vinci, el de Escultura al Aire Libre, el Palacio de Gaviria, o el Forense de la Universidad Complutense; iglesias como la Anglicana de San Jorge; bibliotecas como la de San Fermín o la Francisco Umbral; galerías de arte urbano como Factory of Dreams, Museo Banksy o 95 Gallery; u otros edificios singulares como el del Colegio de Aparejadores Civil, el Estadio Metropolitano o la Escuela de Ingenieros Industriales.

Asimismo, cada vez son más las Juntas Municipales de Distrito que se animan a colaborar en esta iniciativa cultural, siendo ya 8 las que participan en Madrid Otra Mirada: Chamartín, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Retiro, Salamanca, Usera y Vicálvaro.

Actividades sin inscripción

Como cada año, hay entidades cuyas actividades no requieren de reserva previa. Esta edición hay un total de 25 actividades, entre las que se incluyen el concierto André JahJah Trío Jazz in concert en la Biblioteca Musical Víctor Espinós y visitas guiadas a espacios como la Hemeroteca Municipal, el Cementerio Británico, La Casa Encendida, la Iglesia Anglicana de San Jorge o la Fundación María Cristina Masaveu.

También se podrá asistir sin inscripción previa al concierto de órgano de la Real Basílica de San Francisco el Grande y a diferentes propuestas organizadas por las bibliotecas municipales Eugenio Trías y Benito Pérez Galdós.