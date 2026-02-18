Las lagunas de la versión del exmarido detenido en Xilxes: sospechan que se autoenvió las fotos con los cadáveres

Con signos de degollamiento y con una violencia indiscutible, los cuerpos de una madre y su hija de 12 años fueron hallados este martes en Xilxes (Castellón). La Guardia Civil estudia el caso y, aunque todavía no hay una conclusión oficial sobre quién fue el autor de este doble crimen, todo apunta a que se trata del padre y exmarido de la niña y la mujer, respectivamente.

En un principio fue el hombre, un argelino de unos 39 años (según información aportada por el diario ABC), quien se encontró los cuerpos sin vida de la mujer y la niña después de que le enviasen por WhatsApp imágenes de las víctimas. Sin embargo, esta hipótesis no resulta creíble para el instituto armado y el hombre ha sido detenido como presunto autor de los hechos. Incluso consideran que el individuo pudo haberse autoenviado las fotografías.

El hombre ya fue anteriormente detenido por quebrantar una orden de alejamiento que tenía en vigor sobre su exmujer, María José. Según apunta la agencia EFE, el caso será llevado al juzgado de Violencia Machista para comprobar si efectivamente se trata de un crimen de este tipo.

La Guardia Civil también ha pedido las imágenes de las cámaras municipales que enfocan a la vivienda donde se encontraron los cuerpos. El objetivo es analizar si las grabaciones pueden aportar algún indicio sobre movimientos en la zona o la posible entrada o salida de alguna persona del inmueble en las horas previas al suceso.

Se investiga si es violencia machista

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que está recabando datos sobre estos asesinatos para comprobar si se trata de un caso de violencia de género, ya que el detenido tenía una orden de alejamiento de 300 metros sobre su exmujer hasta 2027.

La víctima, de 48 años, estaba en el sistema VioGén: en febrero del año pasado él ya fue detenido por supuesta violencia machista hacia ella y hace unos días se llevó a cabo una valoración sobre la situación de la mujer, determinando que estaba en "riesgo medio".

De confirmarse este caso, serían ocho las víctimas asesinadas por violencia de género en lo que va de año, 1.351 desde que se iniciara el registro oficial en 2003 y 66 los menores asesinados por violencia machista desde 2013.

Acompañamiento emocional

La Conselleria de Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis tras el asesinato de la menor, con el objetivo de acompañar emocionalmente al alumnado y a toda la comunidad educativa del centro en el que cursaba estudios.

Este miércoles, dos orientadores de la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia se han trasladado al centro desde primera hora de la mañana para asesorar sobre las acciones a llevar para acompañar de la mejor forma posible a la comunidad educativa de la menor.

Asimismo, se habilitará un espacio de despedida en el centro a disposición del alumnado y el resto de la comunidad educativa y se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.