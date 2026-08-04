El lado más solidario de Leo Messi: dona 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio

Los incendios forestales que han afectado a la Comunidad de Madrid se han convertido en los más devastadores de la historia de la región. Más de 50.000 hectáreas calcinadas entre Ávila y la capital han convertido el incendio de la Sierra Oeste en el más grande de la historia de España.

Más de 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas a causa del fuego, y más de 20.000 tuvieron que ser confinadas. Además, miles de casas han sido consumidas por el fuego, dejando desprotegidas a multitud de familias.

Ante tales consecuencias, el futbolista del Inter de Miami y exjugador del F.C. Barcelona, Leo Messi, ha decidido donar 80.000 euros para colaborar en la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras el incendio de las últimas semanas.

La Comunidad de Madrid agradece la ayuda de Messi

A través de un mensaje en X, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido agradecer formalmente la donación del futbolista argentino Leo Messi para reconstruir las zonas afectadas por el incendio.

"Leo Messi ha donado 80.000 para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", ha escrito Ayuso en X.

El argentino habría enviado el dinero a través de una web puesta en marcha por la comunidad para canalizar donaciones de ciudadanos y empresas. El objetivo no es otro que recaudar el máximo presupuesto posible para destinarlo a los afectados de los 17 municipios de la Sierra Oeste.

Se trata de la única vía para poder realizar aportaciones diarias mediante transferencia bancaria, cargo en cuenta, tarjeta o Bizum. La iniciativa se realiza junto a CaixaBank, entidad que asume la puesta a disposición de la plataforma y de los medios de pago.

La reconstrucción de la Sierra Oeste, la prioridad de la región

Tras lograr controlar el incendio en la comunidad, los esfuerzos del ejecutivo madrileño se centran en tratar de reconstruir las más de 27.000 hectáreas. En total, se estima que más de 56.000 personas se habrían visto afectadas por los incendios, ya que el fuego alcanzó hasta 17 municipios madrileños.

En concreto, los vecinos afectados pertenecen a Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial —por la evacuación de la pedanía de Peralejo—, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.