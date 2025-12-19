El laboratorio investigado en Cataluña por el origen del brote de peste porcina dice que es imposible que la cepa del virus saliera de sus instalaciones

La Generalitat ha asegurado este viernes que, según el informe de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura y de la auditoría encargada por el Govern catalán para conocer el origen del brote de peste porcina de Collserola (Barcelona), no hay "evidencias" ni "indicios" de que el virus saliera del laboratorio animal IRTA-CReSA.

Así lo ha asegurado el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una comparecencia en la sede del IRTA-CReSA, un centro de investigación en sanidad animal situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Sus instalaciones como sus protocolos "están bien"

Ordeig ha afirmado que el informe de los técnicos de la CE y del Ministerio sostiene que "no hay evidencia ni indicios" de que el origen del virus sea el CReSA, ya que tanto sus instalaciones como sus protocolos "están bien", y "avalan las actuaciones hechas hasta ahora".

Ha subrayado que la auditoría encargada por la Generalitat a un grupo de expertos, que se está ultimando, también concluye que "los protocolos están bien y que todo se ha hecho correctamente", a falta de una documentación extra que se ha requerido.