Ketty Garat, sobre el informe de Adamuz: "Si se confirma, estamos ante una negligencia con recorrido penal"

El último informe aportado por la Guardia Civil sobre la tragedia de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas apunta a una rotura de la vía como causa del accidente. "Es importante porque confirma lo que decía el borrador de la CIAF: que la vía se rompe el día anterior", dice la periodista Ketty Garat en Por fin.

Ahora las incógnitas se dirigen al porqué: por qué ocurrió, por qué nadie avisó, por qué no se detectó a tiempo... "Es la parte que más me interesa porque aquí es donde entran en juego los peritos, que son los que tienen que decir por qué no se detectó y cuánto tiempo pasa desde que empieza la fisura y se rompe la vía definitivamente".

Según apunta Garat, durante las últimas semanas tanto expertos como peritos coinciden en lo mismo: "Concluyen que se puede haber producido una negligencia sostenida en el tiempo durante un periodo de seis meses". Es decir, desde que se inicia esa fisura en la vía hasta que finalmente se rompe, puede haber un lapso de tiempo de seis meses, por lo que existe la posibilidad de que durante todo ese tiempo no se haya detectado.

Las razones de por qué ha ocurrido algo así es lo que preocupa: "Puede que no se haya detectado porque no se han producido las labores de mantenimiento propias, porque no han pasado los trenes auscultadores o porque no se han realizado las maniobras de ultrasonido que sí pueden detectar fisuras en la vía por muy pequeñas que sean". En cualquier caso, "la pregunta es si los españoles hemos estado en peligro durante un tiempo no menor a seis meses", algo que, si se confirma, "estamos ante una negligencia que tiene recorrido penal".

Qué dice el informe

Más allá de apuntar a la rotura de la vía como causa del accidente, el informe de la Guardia Civil señala que el sistema con el que cuenta ADIF "solo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de ocupación". En el caso de Adamuz, a pesar de que "el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero", al mantenerse por encima del umbral, no fue suficiente para generar "ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento".

Lo que dice el texto es que este sistema registró "de forma pasiva una alteración eléctrica" que era compatible con "una rotura horas antes del accidente". Aun así, "el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello automáticamente por falta de fiabilidad del método" en la infraestructura. En este punto del informe, los agentes añaden que "ADIF, a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió".