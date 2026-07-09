Juan Soto Ivars, sobre los socialdemócratas españoles: "Aplauden que la Agencia Tributaria sea sádica y malintencionada"

"Los socialdemócratas españoles aplauden que la Agencia Tributaria sea sádica y malintencionada y que opere como una Gestapo fiscal". Así de contundente se ha mostrado el periodista Juan Soto Ivars sobre la socialdemocracia en España. "Se limitan a aplaudir que se gaste mucho como si el gasto público fuera en sí mismo bueno y no un problema", asegura en Por fin.

El periodista considera que, a pesar de que "la socialdemocracia es un invento cojonudo, se pueden cometer muchos abusos en su nombre", como "enchufar a un montón de gente que no hace nada, mantener a otro montón de gente que no aporta y utilizar la sanidad y la educación pública como rehenes para tildar de enemigos de la socialdemocracia a quienes critiquen a los que se la están cargando".

Recordemos que la Real Academia Española define la socialdemocracia como un socialismo de carácter democrático, moderado y reformista, que renuncia a la propiedad exclusivamente estatal de los medios de producción.

Un verdadero socialdemócrata

Según apunta Soto Ivars, en España "hay muy pocos socialdemócratas", aunque mucha gente diga que lo es porque "un verdadero socialdemócrata exigiría emplear los recursos públicos para mantener en la cárcel a cualquier cargo público que desperdicie o malverse un euro". En cambio, los socialdemócratas españoles "se limitan a decir que pagar impuestos está bien, como si eso fuera lo más importante", cuando la realidad es que "un verdadero socialdemócrata exigiría un Estado lo más pequeño posible sin desperdicio de dinero en duplicidades y cargos absurdos".

Se limitan a decir que pagar impuestos está bien

Reivindica así que los verdaderos socialdemócratas exigirían una Agencia Tributaria "clara para el contribuyente", así como una "fiscalidad" que sea entendible por todos. "Exigirían una Agencia Tributaria que trate humanamente al contribuyente y le ayude a resolver los líos en los que se mete de vez en cuando por no estar informado". Sin embargo, "los socialdemócratas españoles aplauden que opere como una Gestapo fiscal".