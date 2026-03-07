Juan Carlos I no viajará a Sanxenxo y opta por permanecer en Abu Dabi: "Se encuentra bien"

El rey emérito ha cancelado su viaje a Sanxenxo, el municipio de Pontevedra donde estaba previsto que llegase el jueves 12 de marzo desde Abu Dabi. Sin embargo, Juan Carlos I ha decidido permanecer en el país árabe.

Fuentes cercanas al entorno del padre de Felipe VI han asegurado a la agencia Europa Press que el emérito se "encuentra bien" de salud y que en estos momentos está acompañado por su nieto Froilán. Así se ha podido apreciar en una fotografía publicada en el perfil de Instagram de la periodista francesa Laurence Debray, aunque posteriormente ha sido eliminada.

Estas mismas fuentes aseguran que la decisión de permanecer en el país responde exclusivamente a motivos de seguridad ante la situación actual en Oriente Próximo. De hecho, insisten en que el emérito podría haber salido del país emitratí hace varios días, al poco de iniciar el conflicto, pero que fue su propia decisión permanecer allí.

Estaba previsto que el rey Juan Carlos I recalase en Sanxenxo el próximo jueves, día 12 de marzo, para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad. Su regreso generaba gran expectación mediática, ya que se produciría en un contexto marcado por la desclasificación de documentos relacionados con el 23F y la posibilidad de que Juan Carlos I volviese a residir en España.

Un militar "muy centrado" con la mirada en el "futuro"

En este contexto, cuenta la agencia EFE que Debray, autora de las memorias del rey emérito, asegura que "el arrepentimiento" no forma parte del carácter del rey Juan Carlos I. Aunque eso sí, afirma que ha reconocido "errores" y "deslices" en la obra 'Reconciliación'.

"Yo creo que el arrepentimiento no está en su carácter, él reconoce sus errores y para adelante, no es una persona nostálgica", apuntó Debray, que pasó dos años en la capital emiratí con el monarca para escribir este libro.

La autora lo atribuye a que el rey, de 88 años, es "un militar muy centrado que mira siempre hacia el futuro", por eso, indicó, impulsó la transición tras la muerte del dictador Francisco Franco, por ese "carácter fuerte de mirar hacia adelante".