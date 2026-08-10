Un joven en estado crítico tras sufrir una caída de 6 metros durante el montaje de un escenario en El Escorial

El accidente laboral se produjo este lunes en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, cuando un operario de 23 años cayó desde lo alto de un andamio de aproximadamente seis metros de altura, mientras realizaba las labores de montaje de un escenario para las actuaciones musicales previstas durante las fiestas patronales del municipio. La tragedia sucedió en la Lonja de El Escorial, junto al Monasterio.

La rápida intervención de los servicios sanitarios

A consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y quedó en estado crítico. Según ha informado El Mundo y servicios del SUMA 112 de la Comunidad de Madrid en su cuenta oficial de X, tras el aviso del accidente, los servicios de emergencia se desplazaron al lugar y trasladaron al herido en un helicóptero sanitario hasta el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda para que recibiera atención especializada.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre las causas exactas de la caída, ni sobre el estado actual del joven operario.