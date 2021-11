Jesús Candel, 'Spiriman', abre una unidad para atender de forma gratuita a pacientes con cáncer

La Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos (UAPO) se ha convertido en realidad. Este centro ofrece a estos enfermos un novedoso tratamiento para reforzar su sistema inmunitario a través del ejercicio físico, el control del estrés y de la alimentación. Se trata de una terapia complementaria a los tratamientos convencionales (quimioterapia, radioterapia, medicación...) y completamente gratuita para frenar el avance de las células tumorales. Está inspirada en los estudios científicos y en los resultados obtenidos en deportistas de élite que han pasado por esta enfermedad, la primera causa de muerte en el mundo.

El proyecto incluye un centro de alto rendimiento deportivo a cargo de un equipo interdisciplina. La idea llevaba tiempo rondando en la cabeza del doctor que lucha desde hace meses contra un cáncer de pulmón "muy agresivo".

El nacimiento del proyecto

"Esto nació como un proyecto de investigación con la Universidad de Granada. Cuando me diagnosticaron el cáncer me puse a leer y a estudiar sobre deportistas de élite que han tenido cáncer y cuya recuperación ha sido impresionante gracias a que reciben unos entrenamientos brutales y un control de su alimentación y de su estrés", explica el médico que promovió las movilizaciones contra la fusión hospitalaria de la Junta de Andalucía en Granada.

Jesús Candel está a las puertas de someterse a nuevas sesiones de quimioterapia, que combina con intensivos entrenamientos dirigidos por un preparador físico personal. "La mejor píldora que tenemos para tratar las enfermedades es el ejercicio físico, pero por desgracia el desconocimiento de los profesionales de Medicina hace que no se apliquen estos tratamientos. Hay que estar encima de los pacientes oncológicos para que fortalezcan su sistema inmune, para que coman bien y para evitar la neurotoxicidad o la cardiotoxicidad, porque reciben tratamientos muy duros".

A través de su fundación Spiribol, el doctor granadino, ha puesto en marcha en menos de tres meses, el primer centro de UAPO ubicado a la entrada de Granada gracias a las donaciones aportadas por los más de 5.000 socios. Sólo en el último fin de semana ha sumado 70 socios . La web para inscribirse es[[LINK:EXTERNO||| https://www.fundacionspiribol.com/uapo/colabora/||| https://www.fundacionspiribol.com/uapo/colabora/]]. En el equipamiento y montaje de centro, han colaborado los proveedores de máquinas de entrenamiento bajando los precios y las empresas de energía solar que han regalado hasta las placas solares.

Un ejemplo de esperanza y fortaleza

"La UAPO es una unidad de referencia en investigación contra el cáncer a nivel físico y clínico, que va a permitir darle un giro de 180 grados a esta enfermedad", proclama Jesús Candel. "Se puede vivir con el cáncer e incluso se puede superar. Pero hay que cuidarse. Yo soy un ejemplo. A mí me han sacado un litro y pico de líquido del corazón y del pulmón. Pero es fundamental cambiar tus hábitos de vida, porque una pastilla no te va a solucionar nada. Yo entreno dos horas y media al día. Tengo un cáncer terminal que no se puede operar. Lo estoy frenando con muchísimo ejercicio y esfuerzo, quitándome el estrés, comiendo bien, recibiendo los mismos tratamientos que muchos reciben y que no aguantan porque son muy duros. O entrenas tu cuerpo y tu mente o no puedes aguantarlo. Esto se llama responsabilizarte de tu salud", señala.