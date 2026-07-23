Javier Bardem aclara sus palabras sobre Argentina e Israel en el Mundial: "Milei no representa a la gran mayoría"

Javier Bardem ha sido uno de los grandes protagonistas durante el Mundial 2026. El actor español ha estado presente en la gran mayoría de los encuentros de la selección española, convirtiéndose en el talismán del equipo. Sin embargo, Bardem no solo ha sido noticia por estar presente en el camino de España hasta la final, sino también por unas polémicas declaraciones.

Y es que el actor se ha visto involucrado en una nueva polémica debido a unas palabras ofrecidas horas después de la victoria de España y que tienen que ver con la política. En concreto, Javier Bardem ofreció una entrevista con el medio estadounidense Zeteo, pocas horas después de que España ganase la Copa del Mundo.

En ella, el español destacó que el respaldo de Javier Milei, presidente argentino, a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, había generado que en Palestina una gran cantidad de personas apoyaran a la selección española frente a la argentina. Sin embargo, dichas declaraciones fueron malinterpretadas, obligando a Bardem a salir públicamente a explicar sus palabras.

Bardem aclara la polémica sobre Argentina e Israel

Tras destacar la relación entre Argentina e Israel, muchos interpretaron las palabras de Bardem como que los propios albicelestes apoyaban el genocidio en Palestina. Por ello, el actor ha querido matizar las declaraciones publicando un vídeo en sus redes sociales.

"En la entrevista con Zeteo decía que me parecía injusto que se le juzgase a la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que no representa, ni mucho menos, a la gran mayoría de argentinos", explica el actor en su cuenta oficial de Instagram.

"También decía que me parece injusto que, debido a las actitudes de Milei, del apoyo incondicional y a veces muy orgulloso del que se ha demostrado que es un criminal de guerra, Netanyahu, haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino, lo cual también es muy injusto", destaca.

Además, Bardem ha querido mostrar su cariño por Argentina. "Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista. Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá, porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, respeto, gratitud y admiración en el aspecto cultural, cinematográfico, actoral, social, político y personal".

Asimismo, Bardem pone como ejemplo el proceso de memoria y reparación llevado a cabo tras la dictadura militar argentina: "Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país. Por el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Un proceso de reparación que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho. Y por supuesto que Argentina, en ese sentido, así como en otros muchos, es inspiración y es referencia".

Por último, concluye poniendo en valor la cantidad de personas que tiene en su círculo cercano de origen argentino. "A nivel personal, necesitaría mucho tiempo para contaros la cantidad de personas tan importantes en mi vida de origen argentino que viven allí o que viven en España, que significan tanto para mí a todos los niveles: creativos, artísticos, personales, intelectuales, emocionales... Así que para mí es importante que se quede claro todo esto y sobre todo aquellas cosas que nunca he dicho, por el respeto y el cariño que tengo hacia el pueblo argentino", termina Bardem con su comunicado.